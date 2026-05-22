Jaqueline Cristian a fost aproape de finala de la Strasbourg

Jucătoarea româncă de tenis Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Strasbourg (Franţa), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro, vineri seara, după ce a fost învinsă de canadianca Victoria Mboko, cu 7-6 (7/3), 3-6, 6-2.

Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA) s-a înclinat în faţa principalei favorite (19 ani, 9 WTA) după aproape trei ore de joc (2 h 52 min).

Românca a condus cu 3-0, 4-1 şi 5-2 în primul set, a ratat trei mingi de set (la 5-2, 5-4, 6-5), însă a pierdut în tiebreak. Cristian a câştigat setul secund cu 6-3, dar a cedat în decisiv cu 2-6.

Jaqueline Cristian s-a ales cu un cec de 57.395 de euro şi 195 de puncte WTA.

În finală, Mboko o va înfrunta pe americanca Emma Navarro, care a dispus de compatrioata sa Ann Li cu 6-1, 6-3.

Agerpres