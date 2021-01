LIVETEXT 09:30 | Halep vs. Potapova pentru un loc in optimile Gippsland Trophy: Simona infrunta in primul meci oficial al anului o campioana de la Wimbledon

Din articol La 19 ani, Potapova se mandreste cu doi ani la rand terminati in top 100 WTA

Simona Halep joaca luni-dimineata primul meci oficial al sezonului 2021.

Sezonul 2021 incepe oficial pentru Simona Halep luni, 1 februarie, cand numarul 2 WTA incepe a 347-a saptamana consecutiva petrecuta in top 10 WTA. Pentru a se califica in optimile de finala ale turneului WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne, Halep va trebui sa treaca de rusoaica Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA).

In turul inaugural, rusoaica a trecut de americanca Whitney Osuigwe (18 ani, 162 WTA), scor 6-3, 6-0, dupa doar 51 de minute de joc. Halep si Potapova nu s-au mai duelat direct pana acum. La casele de pariuri, Simona Halep are o cota de 1.16 pentru calificare, in vreme ce Potapova este cotata cu 5.50 la victorie.

Meciul dintre Simona Halep si Anastasia Potapova va avea loc luni, 1 februarie, nu inainte de ora 09:30, ora Romaniei. Partida se va juca pe Margaret Court Arena, a doua arena ca dimensiune a complexului Melbourne Park. In optimi, castigatoarea meciului Halep - Potapova o va intalni pe Aiava / Paquet / Diyas / Siegemund.

La 19 ani, Potapova se mandreste cu doi ani la rand terminati in top 100 WTA



Antrenata de Iain Hughes, Anastasia Potapova este o jucatoare dreptace, cu o inaltime de 1,75 metri, finalista la doua turnee WTA in cariera de senioare, la Moscova si Tashkent in 2018. A fost membra a echipei de Fed Cup a Rusiei in sezonul 2018-2019, interval in care a castigat in circuitul WTA doua titluri la Dublu, alaturi de Vera Zvonareva, la Moscova, respectiv Lausanne.

Cele mai bune rezultate obtinute de Anastasia Potapova in turneele de mare slem ramane turul secund, atins la Australian Open, Roland Garros si Wimbledon in 2019. Pana in prezent, Potapova a incasat cecuri in valoare de $732,546 in urma rezultatelor obtinute in circuitul WTA.

Potapova a castigat editia 2016 a turneului de la Wimbledon in proba de junioare, invingand-o in finala pe Dayana Yastremska. Mai mult decat atat, Anastasia a fost lider mondial in clasamentul junioarelor. Pentru urmaritorii Biancai Andreescu de pe Instagram, Anastasia Potapova este o figura cunoscuta, cele doua pozandu-se intr-o vacanta petrecuta impreuna.

Premiile totale ale turneului Gippsland ajung la suma de $447,620. Intrecerea fixata pentru saptamana 31 ianuarie - 7 februarie serveste ca incalzire pentru primul turneu de mare slem al anului, Australian Open, fixat sa aiba loc in perioada 8-21 februarie.

In primul meci al anului, Simona Halep a invins-o pe Ashleigh Barty, scor 3-6, 6-1, 10-8, in cadrul competitiei neoficiale intitulate "A Day at The Drive", desfasurata la Adelaide.

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne



16-imi: Anastasia Potapova

Optimi: Laura Siegemund / Zarina Diyas / Destanee Aiava / Chloe Paquet

Sferturi: Iga Swiatek / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Aryna Sabalenka / Karolina Muchova

Finala: Naomi Osaka / Elina Svitolina / Johanna Konta