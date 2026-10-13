VIDEO Și-a rupt racheta, s-a tăiat în sticlă, după care a revenit și a câștigat: kazahul Bublik a speriat lumea la Shanghai

Și-a rupt racheta, s-a tăiat în sticlă, după care a revenit și a câștigat: kazahul Bublik a speriat lumea la Shanghai Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexander Bublik nu menajează spectatorii veniți să îl vadă evoluând în circuitul ATP.

TAGS:
Alexander BublikATP ShanghaiTenis ATPnerviAlexander Zverev
Din articol

Alexander Bublik (29 de ani, 22 ATP) este unul dintre cei mai puternici tenismeni ai lumii, în plan psihologic, iar ultimul meci câștigat la Shanghai a demonstrat acest lucru.

Jucătorul kazah și-a pierdut cumpătul, după ce a pierdut primul set în fața americanului Brandon Nakashima (18 ATP), scor 7-6 (7), după un tiebreak în care a câștigat șapte puncte, dar l-a cedat, în cele din urmă, la limită, în prelungiri, scor 9-7.

Alexander Bublik, revenire uluitoare după o ieșire nervoasă de speriat

Pus pe fapte, în contextul de nervozitate ridicată, Bublik nu și-a putut stăpâni emoțiile negative și a comis o serie de gesturi nesportive, în doar câteva minute.

Întâi, și-a rupt racheta pe teren, lovind-o cu sete până ce aceasta nu a mai fost de recunoscut ca întreg, după care a lovit cu piciorul banca de odihnă, înainte de a se așeza.

Printre înjurături, Bublik a spart, cu brațul drept, suportul de sticlă pentru băuturi, tăindu-se la mână și începând instant să sângereze.

Arbitrul partidei l-a avertizat imediat, penalizându-l pentru comportamentul nesportiv, dar, cel mai surprinzător, de această dată, a fost modul în care kazahul Bublik a revenit pe tabelă, în continuarea jocului.

Bublik, test pe cinste cu Zverev, în optimile Mastersului de la Shanghai

Descărcat de energiile apăsătoare, Bublik a putut continua partida cu mai multă luciditate și a câștigat seturile 2 și 3, scor 6-3, 7-6 (5), setul final, jucat într-o oră fără câteva minute, fiind o răzbunare dulce pentru jucătorul din Kazahstan, după cele întâmplate în manșa inaugurală.

Descătușat, Alexander Bublik a avut ocazia unui nou meci cu un tenismen mai bine clasat decât el. În faza optimilor de finală, l-a întâlnit pe numărul doi mondial, germanul Alexander Zverev, unicul jucător cu două titluri de mare șlem cucerite în 2026.

Istoricul meciurilor directe dintre Alexander Zverev și Alexander Bublik arăta un scor surprinzător, favorabil kazahului, scor 3-1, înaintea partidei, câștigate însă de Zverev, în trei seturi, scor 7-6 (6), 4-6, 7-6 (1), după 2 ore și 41 de minute de joc.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
ULTIMELE STIRI
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Un campion olimpic de baschet 3x3 a făcut spectacol în ParkLake Shopping Center: Worthy deJong, MVP în succesul echipei Amsterdam la București
Un campion olimpic de baschet 3x3 a făcut spectacol în ParkLake Shopping Center: Worthy deJong, MVP în succesul echipei Amsterdam la București
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!
Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"



Recomandarile redactiei
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Robert Niță nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Rapid 3-4! Care a fost „secretul victoriei”
Robert Niță nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Rapid 3-4! Care a fost „secretul victoriei”
VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1, cu Robert Niță și Ion Alexandru
VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1, cu Robert Niță și Ion Alexandru
Alte subiecte de interes
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege
El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP
El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP
Carlos Alcaraz, eliminat șocant, în turul trei la Shanghai: Jannik Sinner nu va mai fi număr unu mondial
Carlos Alcaraz, eliminat șocant, în turul trei la Shanghai: Jannik Sinner nu va mai fi număr unu mondial
Bătut de vărul său în finala de la Shanghai, Rinderknech nu s-a putut opri din plâns: ce i-a spus la ceremonia de premiere
Bătut de vărul său în finala de la Shanghai, Rinderknech nu s-a putut opri din plâns: ce i-a spus la ceremonia de premiere
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!