Sub contract cu Alanyaspor până în vara anului 2027, mijlocașul ar fi dorit de Olympique Marseille, formație care nu se află în cea mai bună perioadă din ultimii ani. Mai mult, ar exista informații potrivit cărora jucătorul are deja un acord cu clubul de pe Velodrome.

În presa franceză a apărut informația că cele două părți au ajuns deja la un acord, iar transferul se poate realiza doar dacă Marseille va scăpa de interdicția la transferuri.

Marseille încearcă să scape de interdicția la transferuri

Potrivit buzzsport.fr, oficialii clubului de pe Velodrome încearcă să rezolve această problemă chiar până la finalul anului. În a doua parte a lunii noiembrie, aceștia vor avea o întâlnire cu șefii Ligue 1, iar dacă li se va aproba bugetul, atunci Marseille va avea liber la transferuri.

Marseille, formație cu 9 titluri de campioană în Franța și câștigătoare a Ligii Campionilor în 1993, este antrenată în prezent de Bruno Genesio (60 de ani). Formația de pe Stade Vélodrome are un start modest de sezon și ocupă locul 17 în Ligue 1, penultimul, cu doar 3 puncte în 5 etape.

Zvonurile despre transferul lui Ianis Hagi în Ligue 1 vin într-o perioadă în care mijlocașul român joacă destul de puțin în Turcia. La Alanyaspor, a fost titularizat o singură dată în acest sezon, iar în total a strâns puțin peste 100 de minute și un assist.

În schimb, Ianis Hagi a jucat mai mult la naționala României în Liga Națiunilor - 67 de minute contra Suediei (1-2), 67 de minute împotriva Poloniei (0-6) și alte 21 contra Suediei, pe teren propriu (0-1).