GALERIE FOTO Halucinant! De când nu mai pierduse Cîrstea un meci oficial în fața unei jucătoare din afara top 200 mondial

Halucinant! De când nu mai pierduse Cîrstea un meci oficial în fața unei jucătoare din afara top 200 mondial Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, eșec total neașteptat la Wuhan.

TAGS:
Sorana Cirsteaclasament WTAinfrangereeseceliminareWTA Wuhan
Din articol

Afișul meciului dintre Sorana Cîrstea (16 WTA) și Hanyu Guo (240 WTA) părea să aducă îndeplinirea unei formalități: jucătoarea din România avea nevoie de o singură victorie pentru a atinge, la Wuhan, borna de 40 de succese, în sezonul 2026.

Cea mai bună stagiune a carierei Soranei Cîrstea i-a adus însă și unul dintre cel mai greu de înțeles eșecuri din întreaga activitate în tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea, la Wuhan: în loc de al 40-lea succes al anului, o înfrângere greu de primit

Hanyu Guo a învins-o pe Sorana Cîrstea, revenind de la 0-1 la seturi, scor 1-6, 7-6 (6), 7-5, după 2 ore și 43 de minute de luptă intensă.

De mai bine de două decenii activă în WTA, Cîrstea a fost rar surprinsă de o jucătoare într-atât de slab clasată în ierarhia lumii.

Hanyu Guo, număr 240 mondial, nu se află nici la prima tinerețe în tenisul mondial, având 28 de ani și o serie de sezoane mediocre în spate, în proba individuală clasându-se cel mai sus, până acum, pe locul 156.

Guo a făcut performanță în proba de dublu, în care a fost număr 9 WTA, chiar în această vară, iar, la ora actuală, ocupă locul al 15-lea.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea jaqueline cristian wta brd bucharest open 16072019 2
×
Sorana cirstea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea, fără eșec în fața jucătoarelor din afara top 200 WTA din iulie 2024

În istoricul partidelor oficiale jucate de Sorana Cîrstea în WTA se merge mult înapoi pentru a găsi precedenta care s-a încheiat cu românca pierzând un meci oficial în fața unei jucătoare clasate în afara top 200 WTA.

A fost semifinala pierdută la Rouen, în aprilie 2026, însă fără ca Sorana Cîrstea să se prezinte la meci, în consecință, anteriorul duel pierdut pe teren de Cîrstea în favoarea unei jucătoare din exteriorul top 200 mondial datează din 1 iulie 2024.

Învinsă de Sonay Kartal (298 WTA), într-o perioadă precedată de operația la picior

În turul întâi al competiției de mare șlem de la Wimbledon, Sorana Cîrstea ceda împotriva britanicei Sonay Kartal, clasate pe locul 298 în lume, la ora disputării jocului.

Kartal o învingea pe Cîrstea, scor 3-6, 6-2, 6-0, meci după care Sorana decidea să absenteze întreaga jumătate secundă a sezonului, din WTA, și să se opereze la piciorul drept pentru a-și trata durerile cronice.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
ULTIMELE STIRI
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Un campion olimpic de baschet 3x3 a făcut spectacol în ParkLake Shopping Center: Worthy deJong, MVP în succesul echipei Amsterdam la București
Un campion olimpic de baschet 3x3 a făcut spectacol în ParkLake Shopping Center: Worthy deJong, MVP în succesul echipei Amsterdam la București
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!
Italienii au făcut anunțul înainte de Inter - Club Brugge!
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Schimbare la FCSB! Reghecampf a propus, Becali a acceptat: "I-am spus că e o idee genială"

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

Dennis Politic, propus la un alt club din Superliga! Răspunsul a venit instant

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

2,4 milioane de euro pentru Olăroiu: „Zece ani am așteptat asta!“

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Gigi Becali aruncă bomba: "Vrea să-și dea demisia, dar orgoliul nu îl lasă"

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial: „Da! Asta îmi doresc enorm“

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"

După nebunia din U Cluj - Rapid 3-4, Daniel Pancu a numit unica favorită la titlu: "Mult prea puternică!"



Recomandarile redactiei
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor: „L-a maturizat”
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Steven Gerrard, necruțător cu Manchester City! Ce a cerut legenda lui Liverpool după scandalul din Premier League
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Starul de la Rapid, antrenamente cu un specialist de la Real Madrid: „Va fi foarte greu de ținut din iarnă”
Robert Niță nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Rapid 3-4! Care a fost „secretul victoriei”
Robert Niță nu s-a ferit de cuvinte după U Cluj - Rapid 3-4! Care a fost „secretul victoriei”
VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1, cu Robert Niță și Ion Alexandru
VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1, cu Robert Niță și Ion Alexandru
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei 
Înfrângerea cu Tromso, direct în topul umilințelor din cupele europene pentru CFR Cluj!
Înfrângerea cu Tromso, direct în topul umilințelor din cupele europene pentru CFR Cluj!
„Am fost”. Djokovic clarifică momentul retragerii, după „bătaia” primită de la Sinner, în semifinalele Wimbledon
„Am fost”. Djokovic clarifică momentul retragerii, după „bătaia” primită de la Sinner, în semifinalele Wimbledon
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!