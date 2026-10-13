Afișul meciului dintre Sorana Cîrstea (16 WTA) și Hanyu Guo (240 WTA) părea să aducă îndeplinirea unei formalități: jucătoarea din România avea nevoie de o singură victorie pentru a atinge, la Wuhan, borna de 40 de succese, în sezonul 2026.

Cea mai bună stagiune a carierei Soranei Cîrstea i-a adus însă și unul dintre cel mai greu de înțeles eșecuri din întreaga activitate în tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea, la Wuhan: în loc de al 40-lea succes al anului, o înfrângere greu de primit

Hanyu Guo a învins-o pe Sorana Cîrstea, revenind de la 0-1 la seturi, scor 1-6, 7-6 (6), 7-5, după 2 ore și 43 de minute de luptă intensă.

De mai bine de două decenii activă în WTA, Cîrstea a fost rar surprinsă de o jucătoare într-atât de slab clasată în ierarhia lumii.

Hanyu Guo, număr 240 mondial, nu se află nici la prima tinerețe în tenisul mondial, având 28 de ani și o serie de sezoane mediocre în spate, în proba individuală clasându-se cel mai sus, până acum, pe locul 156.

Guo a făcut performanță în proba de dublu, în care a fost număr 9 WTA, chiar în această vară, iar, la ora actuală, ocupă locul al 15-lea.