Carlos Alcaraz a rezistat puțin în turneul de o mie de puncte de la Shanghai, China.

Tenismenul din Murcia s-a bucurat de tur liber, în runda inaugurală, după care a debutat cu victorie în competiție, învingându-l pe argentinianul Juan Manuel Cerundolo (55 ATP), scor 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz, eliminat de Zizou Bergs, număr 39 mondial

Favorit doi la câștigarea trofeului pus în joc la Shanghai, în contextul absenței rivalului Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a fost eliminat de numărul 39 ATP, belgianul Zizou Bergs, scor 7-5, 7-6 (4), după 123 de minute de joc.

„Nu înțeleg nimic! Nu se poate ca o minge să sară, iar alta să îmi scape. Nu pot juca așa, Doamne ferește!”, s-a exprimat Carlos Alcaraz, în timpul meciului, privind cu mânie spre loja sa.

„Dă în minge, lovește lung, dacă ratezi, asta e, dar distrează-te pe teren,” i-a replicat antrenorul, în timpul partidei tensionate, pierdute, în final, de Alcaraz.

Nici distracția nu a apărut în jocul lui Alcaraz, în duelul cu Bergs, care s-a bucurat din plin de victoria carierei.