NEWS ALERT Carlos Alcaraz, eliminat șocant, în turul trei la Shanghai: Jannik Sinner nu va mai fi număr unu mondial

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Marcu Czentye
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Fostul număr unu ATP, eliminat neașteptat în turul trei al Mastersului de la Shanghai.

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Carlos AlcarazAlexander ZverevATP ShanghaiATP Masters 1000 ShanghaiJannik Sinnerclasament
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Carlos Alcaraz a rezistat puțin în turneul de o mie de puncte de la Shanghai, China.

Tenismenul din Murcia s-a bucurat de tur liber, în runda inaugurală, după care a debutat cu victorie în competiție, învingându-l pe argentinianul Juan Manuel Cerundolo (55 ATP), scor 6-3, 6-3.

Carlos Alcaraz, eliminat de Zizou Bergs, număr 39 mondial

Favorit doi la câștigarea trofeului pus în joc la Shanghai, în contextul absenței rivalului Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a fost eliminat de numărul 39 ATP, belgianul Zizou Bergs, scor 7-5, 7-6 (4), după 123 de minute de joc.

„Nu înțeleg nimic! Nu se poate ca o minge să sară, iar alta să îmi scape. Nu pot juca așa, Doamne ferește!”, s-a exprimat Carlos Alcaraz, în timpul meciului, privind cu mânie spre loja sa.

„Dă în minge, lovește lung, dacă ratezi, asta e, dar distrează-te pe teren,” i-a replicat antrenorul, în timpul partidei tensionate, pierdute, în final, de Alcaraz.

Nici distracția nu a apărut în jocul lui Alcaraz, în duelul cu Bergs, care s-a bucurat din plin de victoria carierei.

Devine oficial: Zverev nu doar va urca pe locul întâi în clasament, dar va și încheia anul acolo

În urma rezultatului șocant de la Shanghai, finalul sezonului va fi lipsit de suspans, în ceea ce privește lupta pentru întâia poziție a clasamentului.

Dublu campion de Grand Slam în 2026, Zverev nu doar că va urca în premieră pe întâia treaptă a podiumului ierarhic mondial, dar va rămâne acolo cel puțin până în startul anului viitor.

Mutările vor avea loc drept consecință a absenței lui Sinner, cauzate de accidentare - prin care italianul își va pierde punctele aferente câștigării Turneului Campionilor, în 2025 -, dar și ca rezultat al faptului că Alcaraz nu mai poate ține pasul, în clasament, cu rivalul Zverev, în ultimele luni ale stagiunii.

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