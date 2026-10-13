U Cluj - Rapid a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Macalou, ca replica giuleștenilor să vină imediat: Kamara și Stojilkovic, de două ori, au făcut ca echipa lui Daniel Pancu să treacă în avantaj. În ciuda acestui fapt, elevii lui Cristiano Bergodi nu au ridicat steagul alb, iar Drammeh și Codrea au punctat în actul secund. Totuși, reușita fabuloasă a lui Onea, din minutul 88, să ducă toate punctele în Capitală.

Momentul cheie din cariera lui Daniel Pancu ca antrenor

Daniel Pancu a fost instalat în vara acestui an pe banca lui Rapid, după ce acesta a avut o serie incredibilă la CFR Cluj, echipă pe care a calificat-o în cupele europene. De la numirea ca „principal”, tehnicianul a adus rezultate, ultimul fiind pe „Cluj Arena”, 3-4 în deplasare.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 13 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Robert Niță și Ion Alexandru.

Robert Niță a transmis că momentul cheie din ascensiunea lui Daniel Pancu ca antrenor a fost la naționala U21. Deși „Pancone” a ieșit în evidență printr-o eliminare, acesta a dat dovadă ulterior de o maturizare.

Totodată, expertul VOYO e de părere că a contat extrem de mult și faptul că Pancu a colaborat de-a lungul carierei de jucător cu mulți antrenori importanți, printre care și regretatul Mircea Lucescu.

„A avut o serie incredibilă la CFR Cluj! Nu știu dacă vorbim despre o reinventare, dar e clar că experiența de la tineret, unde a făcut o selecție, l-a ajutat. L-a maturizat și pe Pancu! El avusese experiențe la Rapid, în ligile inferioare, iar echipa chiar juca bine, își crea multe ocazii.

El nu s-a abătut mult de la filosofia lui. Are avantajul de a fi un mare fost fotbalist, a lucrat cu mulți antrenori, inclusiv cu regretatul Mircea Lucescu, de unde a avut mult de a învăța. Aici Pancu excelează, simte jucătorul, eu știu și cum pregătește antrenamentele. Dovedește că face asta și la meciuri, e un mare plus, pentru că are reacție.

Revenim la reacția lui de la tineret, când intră pe teren și este eliminat, recunoscând la final că a greșit. Totuși, el a avut și atunci o reacție bună, pentru că acea reacție la dus la turneul final”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.