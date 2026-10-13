Un campion olimpic de baschet 3x3 a făcut spectacol în ParkLake Shopping Center: Worthy deJong, MVP în succesul echipei Amsterdam la București

Pentru Fuengirola, calificarea în finală a reprezentat o premieră: formația iberică a devenit prima echipă din Spania ajunsă într-o finală de FIBA 3x3 World Tour. Miami, reprezentanta Statelor Unite, a terminat competiția pe locul al treilea, iar Kaunas VDU din Lituania pe poziția a patra. Echipa Cluj, reprezentanta României la această etapă, s-a clasat pe locul 12.

Amsterdam Rabobank va încasa 40.000 de dolari pentru victoria de la București, fondul total de premiere fiind în valoare de 132.000 de dolari.

Campioana en-titre a avut un parcurs perfect la București. Amsterdam a pornit de pe tabloul de calificare la acest turneu, dar a câștigat toate cele șapte meciuri disputate, înainte de a învinge în finală formația spaniolă Fuengirola, scor 19–17. Meciul decisiv a fost închis de către Worthy de Jong, cu o spectaculoasă aruncare de două puncte, peste doi adversari.

Competiția regină din baschetul 3x3 mondial a adunat de-a lungul celor două zile 40.000 de oameni în zona de eveniment, care au urmărit cele 25 de meciuri de baschet 3x3, precum și momentele de spectacol din pauze.

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Starul olandez Worthy de Jong a fost desemnat MVP-ul etapei de la București. Campionul olimpic de la Paris 2024 a încheiat turneul cu 46 de puncte, iar în semifinala câștigată în fața celor de la Miami a marcat 16 dintre cele 21 de puncte ale echipei sale. Este al doilea succes pentru Amsterdam în acest sezon, după triumful de la Viena.

DeJong a primit trofeul de MVP chiar de la Dușan Bulut, considerat cel mai reprezentativ jucător al generației sale, cu patru titluri mondial și patru titluri în FIBA 3x3 World Tour. Cei doi titani ai baschetului 3x3 s-au înclinat unul în fața celuilalt într-un moment memorabil.

Premierea câștigătorilor a fost efectuată de către Alex Sanchez, directorul executiv al FIBA 3x3 și de Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet și al Comisiei FIBA 3x3.

Spectacolul nu s-a limitat la meciurile oficiale. Lucas Ugolin, de la Toulouse, a câștigat concursul de aruncări de două puncte, prezentat de Federația Română de Baschet, iar englezul Jeremiah Walker s-a impus în concursul de Slam Dunk, prezentat de BCR. Pentru Walker a fost a treia victorie a sezonului, după cele de la Viena și Lausanne.

ParkLake Shopping Center, din nou în mijlocul spectacolului mondial de 3x3

Timp de două zile terenul oficial de baschet 3x3 instalat în atriumul din ParkLake Shopping Center a devenit din nou principala atracție. Pe lângă meciurile spectaculoase, spectatorii au avut ocazia să intre chiar pe terenul oficial și să participe la concursuri în același spațiu în care, cu doar câteva minute înainte, evoluau starurile circuitului mondial.

Pauzele dintre meciuri au fost animate de către trupe de dans, majorete și artiști ai Circului Metropolitan București.

FIBA 3x3 World Tour Bucharest a fost transmis în direct la nivel global, atât pe canalul de YouTube al FIBA 3x3 cât și prin intermediul Olympic Channel, iar în România a putut fi urmărit pe Prima Sport și pe pagina de Facebook a Eurosport România.

Evenimentul a fost organizat de către FIBA 3x3 în parteneriat cu Federația Română de Baschet și Sport Arena Streetball și a fost susținut de către ParkLake Shopping Center, BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Popeyes și Subaru Motors Trading. Partenerii FIBA 3x3 sunt: Wilson și 14Fourteen.