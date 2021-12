Show total! Simona Halep concurează pentru „Lovitura anului” în WTA: fanii tenisului pot vota câștigătoarea

2021 a fost sezonul în care Simona Halep a strâns cele mai puține meciuri oficiale, în ultimii cinci ani, dar stagiunea nu s-a încheiat fără nicio reușită pentru jucătoarea din România.

Deși acesta a fost primul an în ultimii 9 în care Simona Halep nu și-a apropiat niciun trofeu în circuitul WTA, Simona Halep a impresionat prin loviturile incredibile reușite din defensivă.



Grație unui passing shot incredibil semnat la Transylvania Open, în primul meci, câștigat în defavoarea Gabrielei Ruse, Simona Halep a ajuns candidată la premiul acordat celei mai spectaculoase lovituri semnate în WTA de-a lungul sezonului.

Pentru premiu, Simona Halep concurează, printre altele, cu Iga Swiatek și Camila Giorgi, iar fanii tenisului își pot exprima votul pe site-ul oficial WTA.

Rounding out the last half of the year ????

Securing the final spot for a chance at Shot of the Year is........ click and make your vote known! ⬇️

Presented by @CorpayFX