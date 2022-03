Le câștigă din oficiu? Simona Halep, două premii din două posibile pentru „Lovitura lunii în WTA” în 2022

Susținerea fanilor este crucială în WTA. Dincolo de sprijinul acordat în timpul meciurilor, aspect care contează decisiv într-un sport singuratic precum tenisul, anumite distincții se acordă în funcție de numărul de voturi înmânate de susținători în mediul virtual.

Printre acestea se numără și „Lovitura lunii”, premiu acordat de WTA jucătoarei care strânge cele mai multe voturi în sondajul organizat pe website-ul oficial. Simona Halep nu duce lipsă de sprijin în acest sens, iar performanțele sale de pe terenul de tenis sunt maximizate de contribuțiile fanilor săi din România și de peste hotare.

Simo's powerful backhand down the line will be her weapon in 2022 too!! pic.twitter.com/1suhMeAzbp