„Românii, un popor talentat, dar negativist.” Șoricul și mămăliga, printre mâncărurile preferate de Simona Halep

Simona Halep se pregătește intens pentru sezonul 2022 și se va antrena inclusiv de Ziua Națională. După antrenament însă, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României plănuiește să ia o masă cu specific românesc. În plus, ocupanta locului 20 mondial a anunțat că va face întreaga pregătire din pre-sezon în România.

„Nu mai particip la niciun turneu, la niciun demonstrativ. Stau acasă, încerc să mă pregătesc cât se poate de bine ca să am totuși un început de an mai bun. În București mă antrenez, ca de fiecare dată, nu plec, dacă e să mai plec câte un weekend, doar așa să mă relaxez, dar toată pregătirea este în România.

Sunt schimbări de la zi la zi aș putea spune, acum sunt câteva zile de carantină în Australia, hard quarantine, care nu este ușoară deloc, dar mai este o lună și sper să dispară această carantină, pentru că nu îmi place deloc și cred că m-ar încurca mental. Am crezut că scăpăm, dar a apărut această nouă versiune a virusului, care ne-a debusolat puțin. Din câte am înțeles nu este atât de periculoasă, sper ca în viitorul apropiat să terminăm cu tot, e stresant pentru toată lumea,” a declarat Simona Halep despre evoluția pandemiei.

Cel mai autentic lucru românesc pentru Simona Halep



„FED Cup pentru că joc doar pentru țară, joc într-un mod diferit, nu mai este doar pentru mine și pierd, câștig pe barba mea, e pentru țară, sunt emoții diferite și e mult mai stresant, aș putea să spun, dar și foarte frumos.

De 1 decembrie, sărbătoresc pe terenul de tenis, mâine am antrenament și probabil că da, împreună cu băieții, cu echipa, poate mâncăm ceva bun.

Mâncarea mea preferată românească este mămăliguță cu brânză și smântână aș spune, îmi place, când eram copil mâncam des. Îmi plac toate, îmi place și soricul, îmi plac multe și mănânc. Nu am apucat să vizitez țara și îmi pare rău, am vrut să merg în Bucovina și nu am apucat, nu am avut șansa pentru că am început pregătirea și e greu să lipsesc câteva zile, dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara,” a declarat Simona Halep.

Motivele pentru care Simona Halep le recomandă străinilor să viziteze România



„E mai sărac tenisul românesc fără Horia, cu adevărat, dar este printre noi încă, am înțeles că și-a amânat cumva retragerea, că mai joacă încă un meci din Cupa Davis la anul, a fost un moment emoționant și mă bucur că am fost acolo.

Nu am insistat să mai joace, nu mă bag la asemenea decizii pentru că sunt decizii prea personale și fiecare jucător decide acest lucru după ce se gândește bine, pentru că mi se pare o decizie grea,” a adăugat numărul 20 WTA.

„Veniți în România pentru că e o țară superbă, avem locuri superbe la munte, la plajă. Avem tot ce ar putea să-și dorească cineva și spun mereu că oamenii sunt prietenoși. Atunci când întâlnesc străini îmi dau seama cât de prietenoși sunt românii. Suntem un popor talentat, puțin negativist, dar România e o țară frumoasă,” a completat Simona Halep.