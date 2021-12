„Shuai Peng e controlată total de autoritățile chineze.” Un fost deținut politic cere boicotarea JO de la Beijing

Disidentul Teng Biao, avocat și fost deținut politic în China nu crede în mesajele de liniștire trimise de statul chinez, în cazul Shuai Peng. Aflat în exil în SUA, Biao a oferit un interviu CNN în care le cere tuturor țărilor să boicoteze Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing pentru a putea urgenta soluționarea situației fostei lidere WTA.

„Cazul Peng Shuai a devenit o problemă pentru Beijing. Iar la început, autorităţile au falsificat nişte e-mailuri, susţinând că ar fi fost trimise de ea. Doar că nici măcar dialogul video pe care l-a avut şeful CIO, Thomas Bach cu Peng n-a luat atenţia lumii de la acest caz.



De aici, a venit şi boicotul politic al Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor fi găzduite de Beijing. Noi însă cerem ca întreg evenimentul să fie boicotat. Pentru că guvernul chinez e total dezinteresat de sport. Ei vor doar să păstreze acest monopol politic, acest sistem în care există un singur partid politic în China. De aceea, spun că, dacă Jocurile Olimpice de Iarnă vor fi boicotate, aceasta va fi o lovitură dură primită de Beijing. Iar ei nu vor să vadă aşa ceva.

Noi am spus mereu că n-avem nimic împotriva sportivilor şi nu vrem să-i lovim pe ei. Dar un boicot al Jocurilor Olimpice de Iarnă, urmat de amânarea evenimentului şi acordarea lui unui alt oraş ar fi indicat.

Bineînţeles, Peng Shuai nu e în siguranţă. Ceea ce ştim, la această oră, e că e în viaţă şi că se află în China. Dar, cu siguranţă, nu e bine, nu e în siguranţă. E controlată, în totalitate, de autorităţile chineze. Nimeni nu ştie unde e ţinută în captivitate,” a declarat Teng Biao pentru CNN, citat de Adevărul.

La începutul lunii noiembrie, Shuai Peng a postat pe o rețea de socializare chineză o acuzație de viol adresată fostului vice-premier al Chinei, Zhang Gaoli. Postarea a fost ștearsă la 20 de minute după, sportiva nu a fost de găsit timp de două săptămâni, până ce televiziunea de stat chineză a livrat două videoclipuri care atestă faptul că Shuai Peng se află în viață.

China nu a răspuns afirmativ însă la cererile directorului WTA, Steve Simon de a primi dovezi verificabile din partea lui Shuai Peng însăși care să ateste că se află în siguranță și nu este constrânsă în niciun fel de statul chinez.

"Of course #PengShuai is not safe."

Human rights lawyer & Chinese dissident @tengbiao calls for a full boycott of the #BeijingWinterOlympics and encourages athletes to speak up for human rights.

"The world should prioritize moral principal and freedom over money & benefit." pic.twitter.com/pjxafStZcg