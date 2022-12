Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a câștigat premiul pentru cea mai spectaculoasă lovitură a anului 2022, în circuitul WTA. Sportiva din Polonia și-a apropiat premiul în urma votului fanilor pentru un voleu de backhand improbabil, reușit din zona fileului, după un sprint remarcabil.

În schimb, Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) a reușit o serie de lovituri impresionante, într-un schimb de mingi pasionant cu Ons Jabeur, la Dubai, dar suporterii români au fost dominați numeric de fanii polonezi ai Igăi Swiatek, care au fost mai activi pe Instagram, platforma unde a avut loc votarea.

„Nu mai lipsește din echipa asta! Nu am știut până acum!” Gigi Becali are un nou favorit la FCSB

Gala premiilor WTA nu a surprins-o pe Simona Halep prezentă - jucătoarea din țara noastră rămânând în continuare suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF, din cauza testului anti-doping eșuat la US Open.

Iga Swiatek a fost numită „Jucătoarea anului 2022”, în timp ce Qinwen Zheng și Beatriz Haddad Maia au câștigat premiile pentru cea mai bună jucătoare tânără, respectiv jucătoarea cu cel mai mare progres în 2022.

The votes have been counted ☝️The 2022 Shot of the Year goes to...@iga_swiatek!

Relive her spectacular backhand angle on the RUN ????

Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/iW9Kw4jebM