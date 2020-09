SHOW TOTAL! Simona Halep a facut spectacol in semifinala de la Roma: top 5 lovituri incredibile semnate de numarul 2 WTA

Simona Halep si-a ridicat enorm nivelul de joc in semifinala castigata in defavoarea Garbinei Muguruza.

Simona Halep a jucat un tenis extraordinar in semifinala castigata impotriva Garbinei Muguruza, scor 6-3, 4-6, 6-4. In cele 2 ore si 17 minute de joc, Simona a lovit 21 de lovituri direct castigatoare, cateva dintre acestea facand deliciul telespectatorilor, dar si al putinilor spectatori care s-au incumetat sa plateasca 80 de euro pentru un tichet de acces.

Spre deosebire de numarul mai ridicat de winnere semnat de Garbine Muguruza, 35, Simona Halep a ajuns doar pana la 21 de reusite de acest gen, insa a gresit, in nota sa obisnuita, mult mai putin decat oponenta sa, comitand numai 22 de erori nefortate, fata de 37 ale spanioloaicei.

An incredible forehand winner. #IBI20 pic.twitter.com/9mBAdVPv0U

“It’s just ridiculous from @Simona_Halep !”



In prezent, Simona Halep este condusa cu 5-3 de Garbine Muguruza la scorul intalnirilor directe, dar e in continuare neinvinsa de catre iberica pe zgura.

The incredible winners keep coming from @Simona_Halep! #IBI20 pic.twitter.com/2HJo7hQB4h