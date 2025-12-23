Liverpool a primit o veste proastă după meciul cu Tottenham, de sâmbătă. Deși a câștigat cu 2-1, campioana Angliei l-a pierdut pe Alexander Isak (26 de ani), care și-a rupt piciorul după ce a fost lovit de Micky van de Ven chiar la faza în care suedezul a deschis scorul.



Alexander Isak s-a operat și va lipsi câteva luni de pe gazon

Isak a fost deja operat cu succes, însă atacantul, care a devenit în vară cel mai scump transfer din istoria Premier League, va lipsi o lungă perioadă de pe gazon. Arne Slot a confirmat acest scenariu la conferința de presă de marți și a vorbit și despre celelalte probleme de lot.



"Va fi o absență lungă a lui Isak, câteva luni. Este o mare, mare dezamăgire atât pentru el, cât și pentru noi", a spus Arne Slot.



Întrebat dacă Liverpool va muta în mercato după accidentarea lui Isak, Slot a răspuns: "Acum mă gândesc doar la următoarele două meciuri care ne așteaptă. Vor fi două partide grele pe teren propriu. E momentul ca jucătorii pe care îi avem la dispoziție să își sufle mânecile și să obțină cele mai bune rezultate posibile".



În ceea ce privește ceilalți jucători cu probleme medicale, Arne Slot a spus: "Șansele lui Conor Bradley sunt de 50-50. Nu se antrenează azi cu noi și nici mâine. Vineri vom vedea dacă va putea fi în lot. Joe Gomez și Wataru Endo nu vor fi disponibili, iar Cody Gakpo se află cam în aceeași situație cu Bradley".



Liverpool va primi vizita ultimei clasate Wolves, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO. Ulterior, joi, 1 ianuarie, echipa lui Arne Slot va disputa o nouă partidă de Premier League pe Anfield, contra lui Leeds.

Isak, care a marcat doar 3 goluri pentru Liverpool, ar urma să fie înlocuit în următoarea perioadă de Hugo Ekitike, un alt atacant transferat în această vară, care are un start excelent sub comanda lui Arne Slot: 11 goluri în 24 de meciuri din toate competițiile.

4 meciuri în 12 zile pentru Liverpool

Pe Liverpool o așteaptă o perioadă încărcată, cu 4 meciuri de Premier League în decurs de doar 12 zile, după cum urmează:



27 decembrie, ora 17:00: Liverpool - Wolves

1 ianuarie, ora 19:30: Liverpool - Leeds

4 ianuarie, ora 17:00: Fulham - Liverpool

8 ianuarie, ora 22:00: Arsenal - Liverpool



Toate meciurile din Premier League sunt transmise în direct de VOYO.

VIDEO Alexander Isak s-a accidentat în Tottenham - Liverpool chiar la faza golului

