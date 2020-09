Semifinala de lux intre doua campioane la Roland Garros! | La ce ora se joaca duminica Simona Halep vs. Garbine Muguruza

Din articol Garbine Muguruza o conduce pe Simona Halep cu 5-2 la capitolul meciuri directe

Simona Halep va juca impotriva Garbinei Muguruza pentru un loc in finala turneului WTA Premier 5 din capitala Italiei.

Simona Halep va juca impotriva spanioloaicei Garbine Muguruza in semifinalele turneului WTA Premier 5 de la Roma. Super-duelul celor doua jucatoare, care s-au intalnit ultima oara in semifinalele Australian Open 2020, va avea loc duminica de la ora 13:00.

Pentru a trece de faza sferturilor de finala, Garbine Muguruza a invins-o pe finalista US Open 2020 cu revenire de scor; a fost 6-3, 6-4 pentru Garbine, dupa un prim set adjudecat de Victoria cu 6-3.

Garbine Muguruza o conduce pe Simona Halep cu 5-2 la capitolul meciuri directe



De partea opusa a fileului, Simona Halep si-a dorit sa ramana timp suplimentar pe teren azi, dupa ce oponenta sa, Yulia Putintseva s-a retras la scorul de 6-2, 2-0, dupa numai 47 de minute de joc.

De notat ca toate cele 5 infrangeri suferite de Simona Halep in favoarea Garbinei Muguruza au avut loc pe suprafete dure, la turnee ca Wuhan, Stutgart, Cincinnati sau Doha, in timp ce confruntarile jucate pe zgura s-au incheiat cu scor favorabil Simonei Halep.

A fost 3-6, 6-1, 6-3 pentru Simona Halep la Stuttgart in 2015 si 6-1, 6-4 in semifinalele Roland Garros 2018, dar ultimul duel direct, semifinala de la Melbourne din acest an s-a incheiat dureros in defavoarea Simonei, dupa un meci aprig disputat, incheiat 6-7, 5-7 pentru sportiva din Peninsula Iberica.

Nu mai putin de 1000 de spectatori vor putea asista la semifinala dintre Simona Halep si Garbine Muguruza pe terenul central de la Foro Italico.