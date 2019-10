"Nastase nu ar fi fost nimic in tenis fara mine!" Declaratie IRONICA a lui Tiriac la adresa lui Ilie Nastase! Reactia care a amuzat publicul! Ce a spus acesta

Din articol Stiati ca...?

Ion Tiriac l-a ironizat cu mare stil pe Ilie Nastase intr-o conferinta de presa sustinuta in aceasta saptamana la Cluj-Napoca.

Ilie Nastase a declarat ca „un partener bun la dublu te ajuta sa joci mai bine la simplu."

Ilie "Nasty" Nastase nu a reusit sa isi incheie fraza, intrucat fostul sau coleg in proba de dublu a intervenit cu o replica hazlie, care a amuzat intreaga asistenta: "Domnul Nastase voia astfel sa spuna ca fara mine nu ar fi fost nimic in tenis", a zis Ion Tiriac, spre amuzamentul tuturor celor prezenti la conferinta de presa.

Ion Tiriac si Ilie Nastase au castigat impreuna editia 1970 a turneului de la Roland Garros, in proba de dublu. Performanta reprezinta singurul succes de acest calibru pentru Ion Tiriac.

Ilie Nastase a fost primul numar 1 ATP din istorie si are doua titluri de mare slem in palmares: la US Open in 1972 si la Roland Garros in 1973. La New York, Nastase l-a invins pe Arthur Ashe, scor 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3, iar la Paris fostul tenismen roman a trecut de Nikola Pilic, scor 6-3, 6-3, 6-0.

Nastase a pierdut 3 finale de Grand Slam, doua la Wimbledon, in anii 1972 si 1976, iar cealalta la Roland Garros, in 1971.