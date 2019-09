Simona Halep S-A RETRAS de la Zhengzhou! Romanca ia o pauza dupa US Open

Simona Halep a parasit US Open in turul 2.

Simona Halep a luat decizia de a nu participa la turneul WTA Premier de la Zhengzhou, China. Romanca nu a facut deocamdata public motivul pentru care isi amana debutul in sezonul asiatic.

Cel mai probabil, primul turneu pe care Simona Halep il va juca in Asia in aceasta toamna va fi competitia de la Guangzhou, dotata cu premii in valoare de 500,000 de dolari. Turneul de la Guangzhou, China este programat pentru intervalul 16-21 septembrie.

Simona Halep este in prezent ocupanta locului 5 in clasamentul WTA, dar ar mai putea cadea o pozitie in cazul in care una dintre Belinda Bencic sau Bianca Andreescu va castiga Openul American.