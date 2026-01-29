Williams, care a câştigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras după US Open 2022. În decembrie, Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis a confirmat pentru BBC Sport că jucătoarea în vârstă de 44 de ani a revenit pe lista jucătorilor înregistraţi pentru testarea antidoping. La momentul respectiv, americanca a declarat că „nu se va întoarce”, dar în timpul unui interviu acordat miercuri emisiunii Today Show, Williams nu a exclus posibilitatea de a reveni pe teren. „Nu ştiu, o să văd ce se întâmplă”, a spus Williams. Realizatoarea Savannah Guthrie a insistat, spunând „pentru mine asta înseamnă un poate”, iar Williams a răspuns „Nu este un poate”. Williams, mamă a doi copii, a declarat că recent a trecut pe un formular că ocupaţia ei este „mamă casnică şi gospodină”.

Întrebată dacă a reintrat în programul de testare antidoping, Williams a răspuns: „Nu ştiu dacă am ieşit din el. Ascultă, nu pot discuta despre asta. Dacă vreau să pun capăt zvonurilor... ascultă, vreau să mă duc la culcare.”



Jucătorii pot reveni în competiţie numai după ce au petrecut şase luni în programul de testare. Numele lui Williams a apărut într-un document publicat de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis pe 6 octombrie.



Toţi jucătorii activi sunt supuşi testării în afara competiţiei. Dar cei din programul de testare – care cuprinde în mare parte jucătorii din top 100 la simplu, dublu şi în scaun cu rotile, precum şi sportivii care revin în competiţie – trebuie să informeze persoanele care testează unde se vor afla timp de o oră în fiecare zi.

