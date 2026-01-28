Novak Djokovic a dat verdictul: „Sunt cei mai buni din lume”

"Jannik şi Carlos joacă la un nivel extrem de înalt, sunt cei mai buni din lume în acest moment. Dacă îl voi înfrunta pe Sinner, am pierdut în faţa lui de patru sau cinci ori la rând, aşa că va fi o provocare uriaşă", a recunoscut sârbul după ultimul său meci de la Melbourne, în care a avansat în semifinale în urma abandonului italianului Lorenzo Musetti.

Djokovic, care nu s-a ferit de autocritică, a recunoscut că randamentul său recent a fost sub aşteptări. "Nu am jucat nici pe departe la cel mai bun nivel al meu astăzi. Va trebui să mă îmbunătăţesc mult", a spus el, evidenţiind totodată exigenţele fizice ale fazei finale la un turneu de Mare Şlem.

În acest context, "Nole" a subliniat duritatea circuitului şi dificultăţile de a concura într-un sport individual. "Acest lucru demonstrează cât de greu este tenisul. Nu există înlocuitori şi nici odihnă: trebuie să fii în cea mai bună formă tot timpul. Aceasta este frumuseţea şi, de asemenea, marea provocare a acestui sport", a reflectat el.

Deşi a recunoscut că Alcaraz şi Sinner dau ritmul noii ere din tenisul profesionist masculin, Djokovic a precizat că nu a renunţat la lupta pentru câştigarea de trofee majore.

"Sunt mai buni decât mine acum, dar asta nu înseamnă că voi renunţa. Voi lupta pentru fiecare minge", a afirmat jucătorul cu 24 de titluri de Mare Şlem în palmares.

Vreau să ajung în finala fiecărui turneu, în special la Grand Slam-uri. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care continui să concurez", a mai spus Novak Djokovic, scrie Agerpres.

