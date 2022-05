Ons Jabeur o așteaptă pe Simona Halep în sferturi la Madrid, dar îi pune piedici: „Am auzit că joacă bine, sper să joace 5 ore cu Gauff!”

Ons Jabeur (10 WTA) s-a calificat în sfertul de finală în care Simona Halep ar putea ajunge, în cadrul competiției WTA 1000 de la Madrid.

Sportiva din Tunisia a trecut în faza optimilor de campioana olimpică, elvețianca Belinda Bencic, scor 6-2, 3-6, 6-2.

În conferința de presă organizată după meci, Ons Jabeur - care a fost învinsă de Simona Halep în sferturi, la Dubai, în acest an - a făcut o declarație atipică, spunând:

„Sper ca Coco și Simona să joace 5 ore. Am văzut-o pe Simona jucând foarte bine. Atât vă aduc aminte, fraților, că Simona a bătut-o pe Paula, care e spanioloaică, deci dacă se califică, trebuie să mă susțineți,” a precizat Ons Jabeur, în fața jurnaliștilor iberici prezenți în capitala Spaniei.

Potențialul sfert de finală dintre Ons Jabeur și Simona Halep ar urma să aibă loc miercuri, în data de 4 mai. Simona Halep o conduce pe Ons Jabeur cu 2-1 la meciurile directe.

Ultima dată, Halep a învins-o pe Jabeur tocmai în sferturi, la Dubai, în acest an, scor 6-4, 6-3.

Jabeur: “I hope Coco and Simona play for 5 hours. I saw Simona playing very well.

"Just a reminder guys, Simona won against Paula and she’s Spanish so if she wins you have to cheer for me.”#MMOPEN pic.twitter.com/f4QElPQJ3j