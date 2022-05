Simona Halep, prima reacție după calificarea în sferturi la Madrid: "Am jucat exact ce trebuia!"

Venită după două meciuri fără set pierdut, contra chinezoaicei Shuai Zhang (6-2, 6-3) și ibericei Paula Badosa (6-3, 6-1), Simona Halep a arătat din nou un joc solid, având câteva probleme doar în debutul actului secund, când Cori Gauff a reușit un break și s-a distanțat la 3-0, respectiv 4-1.

Simona Halep: "Am jucat exact ce trebuia"

Fostul lider mondial a reușit imediat să revină, a câștigat cinci game-uri consecutive și a închis meciul după o oră și 18 minute.

La finalul partidei de de pe Estadio Manolo Santana, Simona s-a arătat mulțumită de tenisul practicat, a explicat că a avut probleme în setul secund din cauza schimbării la care a apelat Cori Gauff și a subliniat că nu se gândește pentru moment la finală, ci doar la următorul meci.

"Am jucat exact ce trebuia. În secul secund a schimbat, a fost mai agresivă și s-a văzut. Am avut nevoie de puțin timp pentru a-mi ajusta poziția, dar am reușit în cele din urmă. Am jucat de câteva ori cu ea, știam la ce să mă aștept. Azi am fost puțin mai puternică decât ea.

E un an diferit, totul e diferit. Mă concentrez doar la fiecare meci jucat și cred în șansa mea. Finala e încă foarte departe, iau meci cu meci și mă concentrez doar la următorul meci", a spus Simona Halep, la interviul acordat pe teren.

În sferturile de finală de la Madrid, Simona Halep o va întâlni pe tunisiana Ons Jabeur (10 WTA), a opta favorită a întrecerii, care a trecut în optimi de Belinda Bencic, scor 6-2, 3-6, 6-2.

Halep și Jabeur s-au mai întâlnit de trei ori, iar românca a câștigat două dueluri. Sportiva din Tunisia a câștigat în 2018, la Beijing, după un abandon al româncei la scorul de 1-6.