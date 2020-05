Se incheie pandemia? Germania a reinceput tenisul, iar in SUA se pregatesc surprize placute pentru fanii tenisului in zilele urmatoare

Tenisul a revenit in Germania, dupa o pauza de aproape doua luni. La Academia Hoehr-Grenhausen din Koblenz s-au desfasurat deja cateva meciuri amicale, intr-un format mult schimbat fata de cel cunoscut.

Meciurile au avut loc fara public, fara arbitri de linie si fara copii de minge. Doar arbitrul de scaun si cei doi jucatori au fost lasati sa intre pe suprafata terenului de joc, unde acestia au fost nevoiti sa se supuna multor reguli de preventie, publicate de Federatia Internationala de Tenis.



ITF recomanda tuturor jucatorilor sa schimbe terenurile prin parti opuse ale fileului, sa-si marcheze mingile astfel incat fiecare sa aiba propriile mingi, sa existe sticle de apa si batoane energizante marcate individual pentru fiecare jucator, iar in cazul in care spectatorilor le va fi permis accesul in arena, acestia sa pastreze o distanta de minimum 2 metri intre ei.

Nu in ultimul rand, ITF le recomanda organizatorilor de meciuri amicale sa puna la dispozitia jucatorilor pungi de plastic, masti, servetele cu alcool dezinfectant, termometru, dar si posibilitatea de a se testa zilnic pentru noul coronavirus.

Intre 8-10 mai, la Miami se vor derula turnee amicale de tenis la care vor lua parte si jucatori din ATP, respectiv WTA, printre care Matteo Berretini (8 ATP), Reilly Opelka (39 ATP), Amanda Anisimova (28 WTA) si Alison Riske (19 WTA).

.#Tennis making inroads: @MyUTR Pro Match Series Presented by @TennisChannel featuring @ATP @WTA players in tournament play. Private court in West Palm Beach no spectators or public access. To air May 8-10 for men, May 22-24 for women w @AnisimovaAmanda @Riske4rewards pic.twitter.com/HyJtYAKte1