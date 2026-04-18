Maria Șarapova e genul de sportivă care a avut grijă de viață ei și după retragerea din activitate. Pe lângă faptul că a făcut studii de nivel înalt, în domeniul afacerilor, ea a și pus pe picioare diferite businessuri.
Brandul „Sugarpova“ e renumit și distribuie dulciuri în peste 30 de țări. Dar nu singura afacere cu care Maria Șarapova își umple timpul. Rusoaica, ajunsă la 38 de ani, tocmai a anunțat că va lansa și un podcast destinat femeilor care încearcă să reușească în lumea sporturilor, una dominată de bărbați.
Podcastul lui Șarapova se va numi „Pretty tough“ (n.r. – Tare dificil) și va avea primul episod pe 22 aprilie.
„În podcastul meu, voi explica o realitate incontestabilă: nu trebuie să ceri scuze, atunci când cauți să atingi gloria! Vreau să analizez ambițiile femeilor în lumea în care trăim astăzi“, a explicat Șarapova pe scurt.
Șarapova i-a luat un titlu de Grand Slam Simonei Halep
Întâmplarea face că, de curând, Simona Halep a amintit de Maria Șarapova, în cadrul unui podcast la care a participat ea. Vorbim despre MindArchitect, realizat de Horia Tecău
„Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spun că am simțit frică față de cineva“, a spus Halep.
Maria Șarapova, în fața căreia Halep a avut mereu probleme, și-a încheiat cariera cu 7 victorii în 9 meciuri cu campioana noastră. Șarapova a învins-o pe Halep și în prima finală de Grand Slam jucată de Simona, la Paris, în 2014. Atunci, Șarapova a câștigat French Open după un meci de trei seturi: 6-4, 6-7, 6-4.