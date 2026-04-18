Maria Șarapova e genul de sportivă care a avut grijă de viață ei și după retragerea din activitate. Pe lângă faptul că a făcut studii de nivel înalt, în domeniul afacerilor, ea a și pus pe picioare diferite businessuri.

Brandul „Sugarpova“ e renumit și distribuie dulciuri în peste 30 de țări. Dar nu singura afacere cu care Maria Șarapova își umple timpul. Rusoaica, ajunsă la 38 de ani, tocmai a anunțat că va lansa și un podcast destinat femeilor care încearcă să reușească în lumea sporturilor, una dominată de bărbați.

Podcastul lui Șarapova se va numi „Pretty tough“ (n.r. – Tare dificil) și va avea primul episod pe 22 aprilie.

„În podcastul meu, voi explica o realitate incontestabilă: nu trebuie să ceri scuze, atunci când cauți să atingi gloria! Vreau să analizez ambițiile femeilor în lumea în care trăim astăzi“, a explicat Șarapova pe scurt.