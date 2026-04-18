Șarapova, răvășitoare și la 38 de ani: cum s-a schimbat departe de tenis și cu ce se ocupă acum Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Maria a fost mereu o femeie inteligentă, nu doar frumoasă. Dovadă și faptul că a reușit și în domeniul afacerilor.

TAGS:
Din articol

Maria Șarapova e genul de sportivă care a avut grijă de viață ei și după retragerea din activitate. Pe lângă faptul că a făcut studii de nivel înalt, în domeniul afacerilor, ea a și pus pe picioare diferite businessuri.

Brandul „Sugarpova“ e renumit și distribuie dulciuri în peste 30 de țări. Dar nu singura afacere cu care Maria Șarapova își umple timpul. Rusoaica, ajunsă la 38 de ani, tocmai a anunțat că va lansa și un podcast destinat femeilor care încearcă să reușească în lumea sporturilor, una dominată de bărbați. 

Podcastul lui Șarapova se va numi „Pretty tough“ (n.r. – Tare dificil) și va avea primul episod pe 22 aprilie. 

În podcastul meu, voi explica o realitate incontestabilă: nu trebuie să ceri scuze, atunci când cauți să atingi gloria! Vreau să analizez ambițiile femeilor în lumea în care trăim astăzi“, a explicat Șarapova pe scurt.

Maria Șarapova, răvășitoare și la 38 de ani

  • Sharapova getty3
×
Vezi cele mai sexy sportive ale lumii
Cele mai sexy semifinale Australian Open! Sarapova vs Jankovic si Ivanovic vs Hantuchova!
"Sfanta" Maria! Sarapova si-a luat un apartament de 2 milioane de euro in Israel!
FOTO: Vezi cele mai noi poze HOT cu Maria Sharapova!
Cadoul tau perfect de Craciun! Maria Sharapova, super sexy in ultimul calendar
Bombe sexy in turneul de la Miami!
Sharapova: "Vreau sa castig la Wimbledon!"
Ghita Muresan si Maria Sharapova, colegi in cea mai tare reclama din America!
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șarapova i-a luat un titlu de Grand Slam Simonei Halep

Întâmplarea face că, de curând, Simona Halep a amintit de Maria Șarapova, în cadrul unui podcast la care a participat ea. Vorbim despre MindArchitect, realizat de Horia Tecău

Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spun că am simțit frică față de cineva“, a spus Halep.

Maria Șarapova, în fața căreia Halep a avut mereu probleme, și-a încheiat cariera cu 7 victorii în 9 meciuri cu campioana noastră. Șarapova a învins-o pe Halep și în prima finală de Grand Slam jucată de Simona, la Paris, în 2014. Atunci, Șarapova a câștigat French Open după un meci de trei seturi: 6-4, 6-7, 6-4.

Publicitate
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
ARTICOLE PE SUBIECT
Sorana Cîrstea s-a asigurat pe viață: averea strânsă din tenis se apropie de o sumă incredibilă
Fratele lui Andy Murray s-a retras din tenis: ”Abia aștept să fac parte din lumea reală”
Vinerea Mare în tenis: Ruse, Cîrstea, în sferturi la Linz și un monegasc, în sferturi la Monte-Carlo: premieră istorică
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Brighton 2-2 a fost în direct pe VOYO | Fabulos! Londonezii au pierdut cele trei puncte în minutul 90+5'
Rezultat-bombă în Italia! Chivu pregătește fiesta, după ce rivala la titlu s-a făcut de râs
Surpriză! Mihai Pintilii, în tribună la Dinamo - ”U” Cluj
Starul Realului, Raul Asencio, spitalizat cu un virus misterios: a slăbit 6kg în două săptămâni
CSM, meci agonizant cu Esbjerg în sferturile Champions League: calificarea se decide la București
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”

Gigi Becali se poate felicita că l-a ratat! Căderea abruptă a atacantului pe care îl voia la FCSB

Recomandarile redactiei
Dinamo - Universitatea Cluj se joacă ACUM: meci capital pentru liderul din play-off
Rezultat-bombă în Italia! Chivu pregătește fiesta, după ce rivala la titlu s-a făcut de râs
Surpriză! Mihai Pintilii, în tribună la Dinamo - ”U” Cluj
Tottenham - Brighton 2-2 a fost în direct pe VOYO | Fabulos! Londonezii au pierdut cele trei puncte în minutul 90+5'
Vedeta Realului a ajuns la capătul răbdării: „Ajunge! M-ați făcut țap ispășitor“
Alte subiecte de interes
Spectatori nepoliticoși la Roland Garros? Ce făcea Maria Sharapova când nu îi mai suporta pe francezi
Maria Sharapova și Serena Williams, apariții de poveste la Gala Met: cum a venit îmbrăcată rusoaica
Singura jucătoare care a intimidat-o pe Halep: „Trebuie să recunosc...“
Maria Șarapova a fost inclusă în Hall of Fame
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!