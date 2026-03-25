Singura jucătoare care a intimidat-o pe Halep: „Trebuie să recunosc...“

Tenisul românesc e mult mai sărac fără Simona Halep. Ne convingem de acest lucru, când vedem cum, în ultimii ani, turneele de Grand Slam vin și trec, fără să stârnească emoțiile din perioada 2014 – 2022 în țară.

În intervalul amintit, prezența lui „Simo“ pe tabloul unui Grand Slam îți oferea speranță la câștigarea trofeului de către o sportivă din România. Vorbim despre un scenariu care, până la apariția Simonei, era de neconceput pentru lumea „sportului-alb“ de la noi, în era modernă a tenisului.

Simona Halep, timorată de Serena Williams

De-a lungul carierei sale fabuloase, Simona Halep a stat pe locul 1 mondial, timp de 64 de săptămâni, și a cucerit două trofee de Grand Slam: French Open 2018 și Wimbledon 2019. Primul turneu l-a câștigat, după o finală cu Sloane Stephens. Apoi, la Londra, „Simo“ a făcut ceea ce poate fi numit meciul perfect: 6-2, 6-2 cu Serena Williams!

Victoria de la Wimbledon 2019 e cu atât mai valoroasă cu cât Simona a fost mereu intimidată de Serena. De altfel, în 12 confruntări cu legenda americană, Halep a înregistrat doar două victorii: cea de la Wimbledon, plus alta, la Turneul Campioanelor, în 2014.