Singura jucătoare care a intimidat-o pe Halep: „Trebuie să recunosc...“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

De-a lungul carierei sale fantastice, Simona Halep (34 de ani) a avut o adversară în fața căreia pornea cu un handicap mental încă de la vestiare.

TAGS:
Simona HalepSerena WilliamsTenisMaria Sharapovamaria sarapova
Din articol

Tenisul românesc e mult mai sărac fără Simona Halep. Ne convingem de acest lucru, când vedem cum, în ultimii ani, turneele de Grand Slam vin și trec, fără să stârnească emoțiile din perioada 2014 – 2022 în țară.

În intervalul amintit, prezența lui „Simo“ pe tabloul unui Grand Slam îți oferea speranță la câștigarea trofeului de către o sportivă din România. Vorbim despre un scenariu care, până la apariția Simonei, era de neconceput pentru lumea „sportului-alb“ de la noi, în era modernă a tenisului.

Simona Halep, timorată de Serena Williams

De-a lungul carierei sale fabuloase, Simona Halep a stat pe locul 1 mondial, timp de 64 de săptămâni, și a cucerit două trofee de Grand Slam: French Open 2018 și Wimbledon 2019. Primul turneu l-a câștigat, după o finală cu Sloane Stephens. Apoi, la Londra, „Simo“ a făcut ceea ce poate fi numit meciul perfect: 6-2, 6-2 cu Serena Williams!

Victoria de la Wimbledon 2019 e cu atât mai valoroasă cu cât Simona a fost mereu intimidată de Serena. De altfel, în 12 confruntări cu legenda americană, Halep a înregistrat doar două victorii: cea de la Wimbledon, plus alta, la Turneul Campioanelor, în 2014.

Acum, în cadrul podcastului MindArchitect, realizat de Horia Tecău, Halep a admis că, într-adevăr, meciurile cu Serena Williams au fost și o provocare mentală pentru ea.

Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spun că am simțit frică față de cineva“, a spus Halep.


De amintit că Maria Șarapova, în fața căreia Halep a avut mereu probleme, și-a încheiat cariera cu 7 victorii în 9 meciuri cu campioana noastră. Șarapova a învins-o pe Halep și în prima finală de Grand Slam jucată de Simona, la Paris, în 2014. Atunci, Șarapova a câștigat French Open după un meci de trei seturi: 6-4, 6-7, 6-4.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
Recomandarile redactiei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!