Sportiva din România, aflată pe locul 50 în lume, a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, cap de serie numărul 8 și ocupanta locului 9 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-2.



Meciul, care s-a întins pe durata a două ore și 10 minute, a fost o bătălie a nervilor. După un prim set cedat la limită, Jaqueline a arătat un spirit de luptă fantastic și a reușit să egaleze situația, trimițând partida în decisiv. În setul final, însă, experiența superioară a americancei și-a spus cuvântul, reușind să se impună și să meargă mai departe.



Anisimova și-a depășit blocajul de la Flushing Meadows

Pentru Jaqueline, înfrângerea este cu atât mai dureroasă cu cât contextul părea favorabil unei performanțe de excepție. Anisimova, deși finalistă la Wimbledon în acest an, nu trecuse niciodată de turul al treilea la US Open în cele cinci participări anterioare. O victorie i-ar fi adus sportivei noastre, pe lângă un cec de 400.000 de dolari, și o premieră absolută: intrarea în top 40 WTA.



Chiar și cu această eliminare, Jaqueline Cristian părăsește New York-ul cu un premiu consistent de 237.000 de dolari și cu cea mai bună performanță a carierei la ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce a ajuns în premieră în turul al treilea.

