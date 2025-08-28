Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat entuziasmant în a doua rundă competițională a turneului de mare șlem de la New York.

Fără set pierdut, româncele au dispus de Solana Sierra, respectiv Danielle Collins cu un set doi adjudecat la zero.

Meciuri cu miză de $83,000, în turul secund al Openului American

Pentru un loc în turul al treilea, Cîrstea și Cristian vor avea de întrecut adversare mai puternice, în dueluri în care jucătoarele din țara noastră nu au fost desemnate favorite la victorie.

Cîrstea caută a doua victorie în șapte meciuri cu Muchova

Sorana Cîrstea (71 WTA) va intra prima pe teren, în al treilea stadion ca mărime, al complexului de la Flushing Meadows. Pe Grandstand, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchova (13 WTA), într-o reeditare a sfertului de finală jucat la US Open, în urmă cu doi ani. Partida va începe după ora 20:00, la scurt timp după încheierea duelului dintre Boyer și Rublev.

