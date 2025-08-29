GALERIE FOTO Șansa româncei Jaqueline Cristian: cine îi va fi adversară pentru un loc în optimile US Open 2025

Șansa rom&acirc;ncei Jaqueline Cristian: cine &icirc;i va fi adversară pentru un loc &icirc;n optimile US Open 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, duel în turul trei la US Open cu jucătoarea care a suferit cea mai dură înfrângere a sezonului, în tenis.

TAGS:
Jaqueline CristianTenis WTAUS Open 2025Amanda Anisimova
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) s-a calificat în premieră în turul trei al Openului American, reușind să replice performanța atinsă de prietena sa, Gabriela Ruse, în ediția anterioară a turneului major de la New York.

Fost număr 7 WTA, Danielle Collins și Ashlyn Krueger (38 WTA) au fost departe de a constitui cea mai facilă succesiune de jucătoare de înfruntat pentru Jaqueline Cristian, pe tabloul principal al întrecerii de la Flushing Meadows, însă jucătoarea din țara noastră a depășit așteptările și va intra în top 45 WTA în premieră, după încheierea competiției.

Șansă pentru Jaqueline Cristian: Amanda Anisimova nu a trecut niciodată de turul trei al Openului American

  • $400,000 va câștiga Jaqueline Cristian dacă va trece de Amanda Anisimova.

Pentru a reuși un pas superior, intrarea în top 40 WTA, Jaqueline Cristian are nevoie de a câștiga confruntarea cu Amanda Anisimova, finalista Wimbledon 2025 învinsă cu 6-0, 6-0 de Iga Swiatek.

Deși este număr 9 mondial, Amanda Anisimova a avut performanțe notabile doar pe zgură și iarbă, în turneele de mare șlem, jucând o semifinală la Paris, respectiv un sfert de finală și un ultim act, la Wimbledon.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian nike
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe hard, Amanda Anisimova are un palmares mai puțin impresionant. În cele cinci participări bifate până acum pe tabloul principal al US Open, Anisimova nu a reușit să treacă de turul trei, faza în care își va disputa meciul cu Jaqueline Cristian.

Amanda Anisimova a suferit trei eliminări în runda inaugurală a Openului American și a ajuns în turul trei al competiției pentru a doua oară, în acest an.

Jaqueline Cristian, în sferturile US Open 2025? Cum arată tabloul

Pentru a egala performanța semnată de Sorana Cîrstea la Flushing Meadows, în urmă cu doi ani, Jaqueline Cristian trebuie să le învingă pe Amanda Anisimova (9 WTA) și învingătoarea duelului dintre Beatriz Haddad Maia (22 WTA) și Maria Sakkari (64 WTA).

Meciul dintre Jaqueline Cristian și Amanda Anisimova va avea loc sâmbătă, 30 august. Ora de start urmează să fie anunțată de organizatori.

Amanda Anisimova

  • Amanda anisimova finalista wb 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
ULTIMELE STIRI
Revoltă &icirc;n Scoția după FCSB - Aberdeen: O decizie scandaloasă și un exemplu clasic de favorizare a gazdelor
Revoltă în Scoția după FCSB - Aberdeen: "O decizie scandaloasă și un exemplu clasic de favorizare a gazdelor"
&Icirc;nvinsă la US Open, Sorana C&icirc;rstea răm&acirc;ne cu un record unic &icirc;n tenis, &icirc;n ultimii cinci ani: doar Serena Williams a &icirc;ntrecut-o
Învinsă la US Open, Sorana Cîrstea rămâne cu un record unic în tenis, în ultimii cinci ani: doar Serena Williams a întrecut-o
Craiova mai caută jucători pentru luptele din campionat și din cupele europene
Craiova mai caută jucători pentru luptele din campionat și din cupele europene
Antrenorul lui Bașakșehir se face de r&acirc;s! Cum a numit-o pe Universitatea Craiova după ce oltenii l-au &icirc;nvins de două ori
Antrenorul lui Bașakșehir se face de râs! Cum a numit-o pe Universitatea Craiova după ce oltenii l-au învins de două ori
Europa League e competiția europeană care &icirc;i vine ca o mănușă FCSB-ului! Ce rezultate extraordinare a avut
Europa League e competiția europeană care îi vine ca o mănușă FCSB-ului! Ce rezultate extraordinare a avut
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: ”Dacă îl dă, îl iau”

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"

Un nou patron &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;El e acum numărul 1&rdquo;

Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana României se califică din nou în Europa League

CITESTE SI
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

stirileprotv Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

stirileprotv „De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!