Jaqueline Cristian (27 de ani, 50 WTA) s-a calificat în premieră în turul trei al Openului American, reușind să replice performanța atinsă de prietena sa, Gabriela Ruse, în ediția anterioară a turneului major de la New York.

Fost număr 7 WTA, Danielle Collins și Ashlyn Krueger (38 WTA) au fost departe de a constitui cea mai facilă succesiune de jucătoare de înfruntat pentru Jaqueline Cristian, pe tabloul principal al întrecerii de la Flushing Meadows, însă jucătoarea din țara noastră a depășit așteptările și va intra în top 45 WTA în premieră, după încheierea competiției.

Șansă pentru Jaqueline Cristian: Amanda Anisimova nu a trecut niciodată de turul trei al Openului American

$400,000 va câștiga Jaqueline Cristian dacă va trece de Amanda Anisimova.

Pentru a reuși un pas superior, intrarea în top 40 WTA, Jaqueline Cristian are nevoie de a câștiga confruntarea cu Amanda Anisimova, finalista Wimbledon 2025 învinsă cu 6-0, 6-0 de Iga Swiatek.

Deși este număr 9 mondial, Amanda Anisimova a avut performanțe notabile doar pe zgură și iarbă, în turneele de mare șlem, jucând o semifinală la Paris, respectiv un sfert de finală și un ultim act, la Wimbledon.