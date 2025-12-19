Kait și Labeau, lideri în Elveția cu FC Thun

FC Thun a revenit în prima ligă elvețiană, după o absență de cinci ani, și este pe cale să ofere o mare surpriză. Echipa antrenată de Mauro Lustrinelli este campioana de iarnă în Swiss Super League, și mai are de disputat meciul cu FC Zurich, în acest an. Performanța echipei din regiunea Berna Superioară este de apreciat, pentru că mare parte a lotului a jucat și anul trecut în liga secundă.



FC Thun este un club înființat 1898, evoluează pe Stockhorn Arena (10.000 de locuri) și este deținut acum de Pacific Media Group, o compania media cu sediul în Hawaii (SUA). În palmaresul echipei se găsesc doar câștigarea Swiss Challenge League/Nationalliga B (2009-2010, 2024-2025), finale de Swiss Cup (1954-1955, 2018-2019) și două participări în grupele competițiilor europene (Champions League, 2005-2006 / Europa League, 2013-2014).



Cei mai cunoscuți jucători din actualul lot sunt Marco Burki, Leonardo Bertone, Dominik Franke, Mattias Kait și Brighton Labeau. Kait a fost legitimat trei ani și jumătate la Rapid București, fiind chiar unul dintre căpitanii echipei, dar a fost pus pe liber, în vara trecută, după ce Costel Gâlcă a considerat că internaționalul estonian nu mai poate ajuta echipa. Labeau a evoluat în Giulești un singur sezon (2019-2020), dar nu i s-a prelungit înțelegerea, după ce Rapid a terminat pe locul al șaselea în play-off-ul Ligii 2 și a ratat promovarea. Ulterior, el a mai fost sub contract cu Union Saint-Gilloise, Lausanne-Ouchy, Lausanne-Sport și EA Guingamp.





Clasamentul din Swiss Super League, după disputarea a 18 etape:

1. FC Thun - 37 puncte

2. FC St. Gallen - 34 puncte

3. FC Basel - 31 puncte

4. FC Lugano - 30 puncte

5. Young Boys Berna - 29 puncte

6. FC Sion - 27 puncte

7. FC Zurich - 24 puncte

8. Lausanne Sport - 21 puncte

9. Servette Geneva - 19 puncte

10. FC Luzern - 18 puncte

11. Grasshopper Zurich - 17 puncte

12. FC Winterthur - 10 puncte

Foto - FC Thun (FB)

