Fostul antrenor de la Universitatea Cluj și Concordia Chiajna are un parcurs impresionant cu actuala sa echipă. Bihorul este pe locul trei, cu 35 de puncte, la un singur punct distanță de locul doi, care asigură promovarea directă.



În cursul zilei de joi, Bihorul a publicat un comunicat prin intermediul căruia a anunțat prelungirea contractului cu Erik Lincar pentru încă două sezoane.



FC Bihor a anunțat prelungirea contractului cu Erik Lincar



„Erik Lincar continuă la FC Bihor

FC Bihor Oradea anunță oficial prelungirea contractului antrenorului principal Erik Lincar pentru următoarele două sezoane.

Bihorean, fost jucător de top și antrenor cu experiență, Erik Lincar a preluat echipa într-un moment complicat și a reușit să construiască, pas cu pas, un parcurs solid și ascendent.

Rezultatele, mentalitatea de învingători și identitatea clară de joc arată că FC Bihor se află pe drumul cel bun.

FC Bihor continuă pe drumul stabilității, continuității și performanței!”, a transmis echipa, pe rețelele de socializare.

