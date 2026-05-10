Perechea Sorana Cîrstea/Jaqueline Cristian s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Roma.

Cîrstea şi Cristian au trecut în primul tur de echipa italiană Tyra Caterina Grant/Jennifer Ruggeri, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră şi 16 minute.

În faza următoare, cele două românce vor înfrunta perechea care se va impune în meciul Hailey Baptiste/Alexandra Eala (SUA/Filipine) – Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cehia/SUA), cap de serie 2.

Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au asigurat un premiu de 28.010 euro şi 120 de puncte, scrie news.ro.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Sabalenka în turul 3

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) vine după unul dintre cele mai importante succese ale carierei. Românca a învins-o pe Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci de aproape două ore și jumătate, în care a revenit de la un set pierdut și a salvat momente complicate în decisiv.

În optimi, misiunea nu va fi deloc ușoară. Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA) este una dintre jucătoarele în ascensiune din circuit și a trecut fără probleme în turul anterior.

Cele două se cunosc bine din circuit. Au jucat de patru ori până acum, iar duelurile sunt perfect echilibrate, scor 2-2 la meciuri directe. Trei dintre întâlniri au avut loc chiar în 2024 și 2025, inclusiv la Miami și Indian Wells, unde fiecare a reușit câte o victorie.

Pentru Sorana, calificarea în optimi la Roma îi asigură deja 120 de puncte WTA și un premiu de peste 79.000 de euro.