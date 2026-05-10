Cele două echipe își dau întâlnire duminică după-amiază, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Botoșani, în etapa cu numărul 8 a play-out-ului Superligii României.

Meciul va fi arbitrat de Szabolcs Kovacs. La tușe vor fi Mircea Grigoriu și George Neacșu. La VAR au fost delegați Sebastian Colțescu și Ovidiu Artene. Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, iar Vladimir Urzicea, observatorul arbitrilor.

FC Botoșani - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00 | Oaspeții, în ”zona fierbinte”

În clasament, FC Botoșani se află pe locul 9 cu 32 de puncte. După șapte etape desfășurate în partea a doua a campionatului, moldovenii au bifat trei victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești ocupă locul 13 în clasament cu 24 de puncte. Două victorii, două remize și trei eșecuri au consemnat ”lupii galbeni” până acum.

Ultima întâlnire dintre FC Botoșani și Petrolul Ploiești a avut loc tot în Moldova, în returul sezonului regulat, și s-a încheiat 1-0 pentru ”lupii galbeni”.