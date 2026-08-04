Gabriela Ruse a debutat cu o victorie clară în parcursul din Openul Canadei.

Sportiva din București a învins-o cu 6-0, 7-5 pe americanca Peyton Stearns, număr 58 mondial.

Gabriela Ruse, 6-0 7-5 în fața numărului 58 WTA, în primul tur al competiției din Toronto

Ruse a încheiat primul set cu un game la zero, după care partida a părut că se îndreaptă spre un set decisiv. Stearns s-a distanțat cu dublu break la 4-0, în prima parte a setului secund.

Dar jucătoarea din țara noastră a avut o revenire de zile mari, egalând la patru și cedând un singur game în a doua manșă, din ultimele opt jucate.

Ruse, duel cu Potapova, număr 27 mondial

Ruse a început competiția ca ocupantă a locului 75 în ierarhia WTA, dar această calificare o vede avansând două unități în clasamentul actualizat în timp real.

Premiul financiar asigurat de Gabriela Ruse pentru calificarea în turul doi al întrecerii de la Toronto este în valoare de €24,639.

Pentru un loc în șaisprezecimile de finală ale competiției, Gabriela Ruse va juca împotriva Anastasiei Potapova, jucătoare originară din Federația Rusă, care evoluează sub steagul Austriei, începând cu sezonul 2026.