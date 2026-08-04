GALERIE FOTO Gabriela Ruse, pas important înainte de US Open: a învins cu 6-0 o jucătoare mai bine clasată

Gabriela Ruse, pas important înainte de US Open: a învins cu 6-0 o jucătoare mai bine clasată Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse a început convingător turneul WTA 1000 de la Toronto.

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Gabriela RuseWTA TorontoOpenul CanadeiTenis WTA
Din articol

Gabriela Ruse a debutat cu o victorie clară în parcursul din Openul Canadei.

Sportiva din București a învins-o cu 6-0, 7-5 pe americanca Peyton Stearns, număr 58 mondial.

Gabriela Ruse, 6-0 7-5 în fața numărului 58 WTA, în primul tur al competiției din Toronto

Ruse a încheiat primul set cu un game la zero, după care partida a părut că se îndreaptă spre un set decisiv. Stearns s-a distanțat cu dublu break la 4-0, în prima parte a setului secund.

Dar jucătoarea din țara noastră a avut o revenire de zile mari, egalând la patru și cedând un singur game în a doua manșă, din ultimele opt jucate.

Ruse, duel cu Potapova, număr 27 mondial

Ruse a început competiția ca ocupantă a locului 75 în ierarhia WTA, dar această calificare o vede avansând două unități în clasamentul actualizat în timp real.

Premiul financiar asigurat de Gabriela Ruse pentru calificarea în turul doi al întrecerii de la Toronto este în valoare de €24,639.

Pentru un loc în șaisprezecimile de finală ale competiției, Gabriela Ruse va juca împotriva Anastasiei Potapova, jucătoare originară din Federația Rusă, care evoluează sub steagul Austriei, începând cu sezonul 2026.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 7
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Gabriela Ruse, motiv de bucurie dublă

Implicată cu succes în primul tur la Toronto, Gabriela Ruse a avut plăcerea de a se bucura și pentru succesul noului său iubit, Nuno Borges, în runda inaugurală a Mastersului de la Montreal.

Tenismenul portughez, clasat pe locul 55 ATP, a învins la rândul său un adversar din SUA, Aleksandar Kovacevic. Borges a revenit de la 0-1 la seturi și a obținut calificarea, scor 6-7 (7), 6-2, 6-4.

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