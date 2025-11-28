Absenți de la turneul final al Cupei Davis, organizat la Bologna, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au fost criticați, dar există diferențe între situațiile celor doi sportivi.
Italianul Sinner a lipsit motivând că vrea să își atribuie o săptămână în plus la pregătirea din presezon, chiar dacă a început ideal stagiunile din 2024 și 2025, cu titluri adjudecate la Melbourne. Însă elevul lui Darren Cahill nu va apărea în niciun amical, în ultima lună a anului.
Impact zero: Italia a câștigat Cupa Davis și fără contribuțiile numărului 2 ATP, Jannik Sinner
Dovedită inspirată, decizia lui Sinner de a absenta la Bologna i-a încărcat suplimentar și cu succes pe Matteo Berrettini și Flavio Cobolli, care au reușit să păstreze în Italia „Salatiera de Argint”, cucerită pentru al treilea an consecutiv.
Din echipa Spaniei a lipsit, vizibil, cu precădere în finală, Carlos Alcaraz, care și-a anunțat, inițial, participarea la Cupei Davis, dar a revenit asupra deciziei, în urma problemelor acuzate la bicepsul femural, în finala Turneului Campionilor, pierdută în favoarea lui Jannik Sinner.
Alcaraz nu renunță la amicalele care îl plătesc regește
Absent la Cupa Davis, dar înscris și pregătit pentru două amicale care îl vor plăti regește, în luna decembrie, Carlos Alcaraz a explicat de ce a ales să își alcătuiască programul în acest fel.
Într-un interviu acordat Associated Press, Carlos Alcaraz a afirmat că înțelege confuzia oamenilor: „Întâi de toate, e normal că lumea se gândește în acest mod și nu înțelege, deoarece ne plângem de programul încărcat al circuitului, iar, ulterior, organizăm meciuri amicale.
Dar, pentru mine, diferența principală e că, într-un turneu, trebuie să menții constantă concentrarea, timp de o săptămână și jumătate; e epuizant, atât fizic, cât și psihologic.
Un amical însă durează doar o zi. Rămâi concentrat, te încălzești, te antrenezi puțin, pentru o singură partidă,” a declarat Carlos Alcaraz, potrivit Corriere dello Sport.
Alcaraz, două amicale în două zile, în SUA, în decembrie
În decembrie 2025, Carlos Alcaraz va juca la New Jersey - în 7 decembrie, alături de Frances Tiafoe -, într-un turneu demonstrativ la care vor mai lua parte și jucătoarele Amanda Anisimova și Jessica Pegula.
O zi mai târziu, după un zbor la Miami, Alcaraz îl va întâlni pe brazilianul Joao Fonseca, după care va disputa un meci la dublu mixt, de zece puncte, la care vor mai participa cele două sportive americane amintite anterior.