Absenți de la turneul final al Cupei Davis, organizat la Bologna, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au fost criticați, dar există diferențe între situațiile celor doi sportivi.

Italianul Sinner a lipsit motivând că vrea să își atribuie o săptămână în plus la pregătirea din presezon, chiar dacă a început ideal stagiunile din 2024 și 2025, cu titluri adjudecate la Melbourne. Însă elevul lui Darren Cahill nu va apărea în niciun amical, în ultima lună a anului.

Impact zero: Italia a câștigat Cupa Davis și fără contribuțiile numărului 2 ATP, Jannik Sinner

Dovedită inspirată, decizia lui Sinner de a absenta la Bologna i-a încărcat suplimentar și cu succes pe Matteo Berrettini și Flavio Cobolli, care au reușit să păstreze în Italia „Salatiera de Argint”, cucerită pentru al treilea an consecutiv.

Din echipa Spaniei a lipsit, vizibil, cu precădere în finală, Carlos Alcaraz, care și-a anunțat, inițial, participarea la Cupei Davis, dar a revenit asupra deciziei, în urma problemelor acuzate la bicepsul femural, în finala Turneului Campionilor, pierdută în favoarea lui Jannik Sinner.