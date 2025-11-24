GALERIE FOTO Cum a reacționat Jannik Sinner după ce Italia a câștigat Cupa Davis fără el în echipă

Cum a reacționat Jannik Sinner după ce Italia a c&acirc;știgat Cupa Davis fără el &icirc;n echipă Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Italia a reușit și fără Jannik Sinner, în fazele superioare ale Cupei Davis.

TAGS:
Jannik SinnerCupa DavisTenis ATPSpaniaFederatia Internationala de Tenisreactie
Din articol

Pentru al treilea an consecutiv, Italia a ieșit campioana Cupei Davis.

Dacă în edițiile 2023 și 2024 Jannik Sinner a jucat un rol important în obținerea victoriei, italienii au arătat că pot ajunge la cel mai înalt nivel al tenisului internațional și fără contribuțiile numărului 2 ATP.

Berrettini și Cobolli, „eroii” Italiei în Cupa Davis 2025

Matteo Berrettini și Flavio Cobolli au făcut ca „Salatiera” să rămână în țară, la Bologna, într-o finală încheiată în minimum de meciuri în detrimentul selecționatei Spaniei.

În fața ibericului Pablo Carreno Busta (34 de ani, 89 ATP), Matteo Berrettini (29 de ani, 56 ATP) s-a impus fără să piardă set, scor 6-3, 6-4, pe când Flavio Cobolli (23 de ani, 22 ATP) a revenit de la 0-1 la seturi în duelul cu Jaume Munar (28 de ani, 36 ATP), câștigând cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la capătul a trei ore fără trei minute de joc.

Jannik Sinner

  • Sinner alcaraz atp finals final 2025
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jannik Sinner, reacție timidă în urma succesului italian

Jannik Sinner, care a luptat eroic în tricoul echipei naționale a Italiei, în 2023, când a salvat trei mingi de meci contra lui Novak Djokovic, s-a retras înaintea ediției 2025, anunțând că va utiliza timpul economisit pentru a-și îmbunătăți pregătirea din presezon.

Italia nu doar că a învins Austria în sferturile de finală, dar a reușit să nu piardă meci nici în fața Belgiei ori Spaniei, în semifinale, respectiv în finală.

Fără postare publicată pe Instagram ori X, Jannik Sinner a avut o reacție timidă la „tripla” Italiei în Cupa Davis: printr-un gest care durează, în medie, câteva secunde, Sinner a redistribuit o postare a Federației Internaționale de Tenis și a scris, adăugând: „Felicitări pentru această victorie incredibilă!”, mesaj îndreptat înspre colegii săi de națională.

  • 1976, 2023, 2024 și 2025 sunt cei patru ani în care Italia a ieșit prima în Cupa Davis.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - Dinamo, de la 20:30. Analiza și pariul lui Dan Chilom
FC Botoșani - Dinamo, de la 20:30. Analiza și pariul lui Dan Chilom
FCSB, victorie cu &bdquo;remontada&rdquo; &icirc;n derby-ul cu Rapid. Rezultatele și calculele din lupta pentru supremație &icirc;n Liga de Tineret
FCSB, victorie cu „remontada” în derby-ul cu Rapid. Rezultatele și calculele din lupta pentru supremație în Liga de Tineret
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 12 ani!
Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 12 ani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: &bdquo;Golul ar fi trebuit validat&rdquo;

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat”

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: E jucător de valoare

Mihai Stoica a anunțat transferul sigur al lui FCSB din iarnă: "E jucător de valoare"

Să ne ferească Dumnezeu! Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui G&acirc;lcă

"Să ne ferească Dumnezeu!" Marian Iancu, tiradă după ce Pancu a umilit Rapidul lui Gâlcă

Real Madrid, pas greșit &icirc;n lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham &icirc;i menține dramatic pe &bdquo;Los Blancos&rdquo; pe primul loc

Real Madrid, pas greșit în lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham îi menține dramatic pe „Los Blancos” pe primul loc



Recomandarile redactiei
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: 1,5 milioane de euro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
FCSB, victorie cu &bdquo;remontada&rdquo; &icirc;n derby-ul cu Rapid. Rezultatele și calculele din lupta pentru supremație &icirc;n Liga de Tineret
FCSB, victorie cu „remontada” în derby-ul cu Rapid. Rezultatele și calculele din lupta pentru supremație în Liga de Tineret
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Transferul carierei pentru Louis Munteanu! Un uriaș din TOP 5 campionate a intrat pe fir
Daniel B&icirc;rligea a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: &bdquo;Am intrat &icirc;n degringoladă&rdquo;
Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica: „Am intrat în degringoladă”
Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 12 ani!
Moment istoric, sub ochii lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 12 ani!
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Andreea Cornea Bălan, nelipsită de la meciurile iubitului! A mers la conferința de presă de la Cupa Davis și s-a pozat cu lotul Rom&acirc;niei
Andreea Cornea Bălan, nelipsită de la meciurile iubitului! A mers la conferința de presă de la Cupa Davis și s-a pozat cu lotul României
Darren Cahill, declarația zilei: ce a spus despre Jannik Sinner, după ce italianul a c&acirc;știgat Cupa Davis
Darren Cahill, declarația zilei: ce a spus despre Jannik Sinner, după ce italianul a câștigat Cupa Davis
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Cum va fi vremea la &icirc;nceputul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

stirileprotv Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. ANM anunță un val de căldură, urmat de o răcire bruscă

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!