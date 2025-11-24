Pentru al treilea an consecutiv, Italia a ieșit campioana Cupei Davis.

Dacă în edițiile 2023 și 2024 Jannik Sinner a jucat un rol important în obținerea victoriei, italienii au arătat că pot ajunge la cel mai înalt nivel al tenisului internațional și fără contribuțiile numărului 2 ATP.

Berrettini și Cobolli, „eroii” Italiei în Cupa Davis 2025

Matteo Berrettini și Flavio Cobolli au făcut ca „Salatiera” să rămână în țară, la Bologna, într-o finală încheiată în minimum de meciuri în detrimentul selecționatei Spaniei.

În fața ibericului Pablo Carreno Busta (34 de ani, 89 ATP), Matteo Berrettini (29 de ani, 56 ATP) s-a impus fără să piardă set, scor 6-3, 6-4, pe când Flavio Cobolli (23 de ani, 22 ATP) a revenit de la 0-1 la seturi în duelul cu Jaume Munar (28 de ani, 36 ATP), câștigând cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la capătul a trei ore fără trei minute de joc.