Radu Țurcanu a făcut istorie pentru România, în Cupa Davis: un singur tânăr tricolor a mai reusit asta în 103 ani

Țurcanu l-a invins sâmbată pe Marcelo Arevalo (locul 3 ATP la dublu, multiplu campion de Grand Slam și fost 139 ATP la simplu), scor 6-7(3) 6-3 6-2 și duminică pe Cesar Cruz (19 ani, 1400 ATP și fost loc 79 mondial la juniori, în 2024), scor 7-6(5) 6-3.

România s-a impus cu scorul de 3-1. Pentru echipa noastrã a mai punctat un alt tânăr promițător, Gabriel Ghețu, care a trecut în prima zi de același Cesar Cruz, scor 6-1 2-6 6-2.



Prin acest rezultat, Radu a intrat în istorie prin performanța sa, încă de la debutul său. Din 1922, de când România participă în Cupa Davis, un singur jucător mai tânăr decât el a mai reușit două victorii la simplu, în meciuri cu miză. Acela a fost Răzvan Sabău, în 1994. În plus, dacă luăm în considerare și meciurile fără miză (n.r. - dead matches / dead rubbers), doar Sabău și fostul loc 13 ATP, Andrei Pavel au mai reușit să se impună în ambele meciuri individuale, cu toate că țara noastră a întâlnit, de-a lungul timpului, echipe mai slab cotate decât El Salvador.

