Radu Țurcanu a făcut istorie pentru România, în Cupa Davis: un singur tânăr tricolor a mai reusit asta în 103 ani

La 19 ani și 5 luni, Radu David Țurcanu a fost eroul României în întâlnirea de Cupa Davis contra naționalei similare din El Salvador.

Țurcanu l-a invins sâmbată pe Marcelo Arevalo (locul 3 ATP la dublu, multiplu campion de Grand Slam și fost 139 ATP la simplu), scor 6-7(3) 6-3 6-2 și duminică pe Cesar Cruz (19 ani, 1400 ATP și fost loc 79 mondial la juniori, în 2024), scor 7-6(5) 6-3.

România s-a impus cu scorul de 3-1. Pentru echipa noastrã a mai punctat un alt tânăr promițător, Gabriel Ghețu, care a trecut în prima zi de același Cesar Cruz, scor 6-1 2-6 6-2.

Prin acest rezultat, Radu a intrat în istorie prin performanța sa, încă de la debutul său. Din 1922, de când România participă în Cupa Davis, un singur jucător mai tânăr decât el a mai reușit două victorii la simplu, în meciuri cu miză. Acela a fost Răzvan Sabău, în 1994. În plus, dacă luăm în considerare și meciurile fără miză (n.r. - dead matches / dead rubbers), doar Sabău și fostul loc 13 ATP, Andrei Pavel au mai reușit să se impună în ambele meciuri individuale, cu toate că țara noastră a întâlnit, de-a lungul timpului, echipe mai slab cotate decât El Salvador.

Radu Țurcanu (19 ani, 660 ATP) a fost într-o formă de invidiat vara aceasta, câștigând un titlu ITF și disputând alte trei finale pe circuitul profesionist, în doar două luni și jumătate, ceea ce un singur român sub 19 ani a mai reușit într-un timp atât de scurt din 1998, de la introducerea turneelor ITF Futures în calendar. 

După întoarcerea din El Salvador, pentru Radu urmează competiția de nivel M15 de la Otopeni, pentru ca mai apoi să facă din nou trecerea pe hard, cu câteva turnee în Grecia, unde dorește să demonstreze că poate avea aceleași rezultate și pe altă suprafață decât zgura. Ilfoveanul colaborează cu antrenorii Vlad Marinescu și Alex Joițoiu și cu preparatorul fizic Mihai Anghel.

Credit statistici: freelancer Daniel Radu

