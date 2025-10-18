Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat, vineri, lotul care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026, programat între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski, în Polonia.



Echipa României are o componență inedită, cu Gabriela Ruse, cu tânăra Mara Gae și ''veterana'' Monica Niculescu, dar și cu debutantele Gabriela Lee și Ruxandra Bertea, sub îndrumarea antrenoarelor Alexandra Dulgheru și Alina Tecșor.



Partidele se vor disputa în sală, pe hard, într-o Grupă B care mai include Polonia și Noua Zeelandă.



Sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reușit în 2024 o performanță notabilă, calificându-se la turneul final al competiției de la Malaga, unde a fost eliminată în optimi de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.



Grupa din Polonia reprezintă debutul Alexandrei Dulgheru la reprezentativa feminină a României.



Formatul de joc este fiecare cu fiecare în cele șapte grupe din play-off, fiecare întâlnire cuprinzând trei meciuri, două de simplu, urmate de unul de dublu, după regula cel mai bun din trei seturi.



Câștigătoarele celor șapte grupe se vor califica în calificările din 2026, iar celelalte 14 echipe vor concura în 2026 în Grupa valorică I.



Lotul Poloniei (căpitan Dawid Celt) le cuprinde pe Iga Swiatek, numărul doi mondial, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova și Martyna Kubka.



Pentru Noua Zeelandă (căpitan Matthew Hair) vor juca Lulu Sun, Vivian Yang, Elyse Tse, Erin Routliffe și Jade Otway.

