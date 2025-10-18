FOTO Fetele de la tenis de masă, mândria României! Când e meciul cu Olanda din semifinalele Campionatului European

Fetele de la tenis de masă, m&acirc;ndria Rom&acirc;niei! C&acirc;nd e meciul cu Olanda din semifinalele Campionatului European Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tenisul de masă românesc, condus de președintele Cristi Romanescu, mereu cu rezultate mari la Europene. Și nu numai!

TAGS:
RomaniaRomania - OlandaBernadette SzocsEliza SamaraTenis De Masacampionatul european

România, favorita 1 la feminin, s-a calificat vineri în semifinale la Campionatul European Echipe Seniori 2025 şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european.

  • Tricolorele au învins în sferturi Slovacia, scor 3-0.

Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Andreea Dragoman au oferit siguranţă printr-un joc consistent la masă, iar în faţa adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei şi loviturilor câştigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european.

Desfăşurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0:

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Rom&acirc;nia, componență inedită la Billie Jean King Cup. Pe cine a convocat Alexandru Dulgheru
România, componență inedită la Billie Jean King Cup. Pe cine a convocat Alexandru Dulgheru
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: &bdquo;Obiectiv? Asta ne dorim, &icirc;n primul r&acirc;nd&ldquo;
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: „Obiectiv? Asta ne dorim, în primul rând“
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis &icirc;n 39 de zile, a intrat &icirc;n istoria neagră a Angliei
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis în 39 de zile, a intrat în istoria neagră a Angliei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: "Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?"

Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie

Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA &icirc;n războiul Steaua - FCSB

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA în războiul Steaua - FCSB

Haos &icirc;n Gruia, tun &icirc;n Pipera? Becali forțează transferul iernii și &icirc;l vrea pe starul de la CFR Cluj

Haos în Gruia, tun în Pipera? Becali forțează transferul iernii și îl vrea pe starul de la CFR Cluj

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 &euro;. Alte 8 cluburi, somate să plătească

ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească



Recomandarile redactiei
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: &bdquo;Obiectiv? Asta ne dorim, &icirc;n primul r&acirc;nd&ldquo;
Grozavu l-a lăsat pe reporter cu gura căscată: „Obiectiv? Asta ne dorim, în primul rând“
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis &icirc;n 39 de zile, a intrat &icirc;n istoria neagră a Angliei
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis în 39 de zile, a intrat în istoria neagră a Angliei
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Premier League | Manchester City - Everton, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri se joacă acum
Coman, altă lovitură cruntă &icirc;n Qatar: e prima dată c&acirc;nd i se &icirc;nt&acirc;mplă așa ceva!
Coman, altă lovitură cruntă în Qatar: e prima dată când i se întâmplă așa ceva!
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 1-0: eliminare, urmată de deschiderea scorului
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Rom&acirc;nia - Olanda, cel mai urmărit meci de fotbal &icirc;n istoria televiziunii rom&acirc;nești. PRO TV a transmis 4 din top 5
România - Olanda, cel mai urmărit meci de fotbal în istoria televiziunii românești. PRO TV a transmis 4 din top 5
Radu Drăgușin, reacție de campion după Rom&acirc;nia - Olanda 0-3: &rdquo;Așa mi-ar plăcea să g&acirc;ndesc&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție de campion după România - Olanda 0-3: ”Așa mi-ar plăcea să gândesc”
Bernadette Szocs Co., trase de urechi după eliminarea de la Jocurile Olimpice: Le-am zis!
Bernadette Szocs & Co., 'trase de urechi' după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Le-am zis!"
Programul din ziua 5 de la JO! David Popovici a c&acirc;știgat bronzul la 100 m liber!
Programul din ziua 5 de la JO! David Popovici a câștigat bronzul la 100 m liber!
CITESTE SI
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

stirileprotv Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!