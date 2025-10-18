România, favorita 1 la feminin, s-a calificat vineri în semifinale la Campionatul European Echipe Seniori 2025 şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european.
FOTO Fetele de la tenis de masă, mândria României! Când e meciul cu Olanda din semifinalele Campionatului European
Tenisul de masă românesc, condus de președintele Cristi Romanescu, mereu cu rezultate mari la Europene. Și nu numai!
- Tricolorele au învins în sferturi Slovacia, scor 3-0.
Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Andreea Dragoman au oferit siguranţă printr-un joc consistent la masă, iar în faţa adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei şi loviturilor câştigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european.
Desfăşurarea întâlnirii România - Slovacia 3-0:
Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)
Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)
Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)
În semifinale, România va întâlni Olanda, sâmbătă, de la 17:00.
