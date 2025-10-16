GALERIE FOTO „E o superstiție” Novak Djokovic a dezvăluit lucrul pe care nu l-a făcut niciodată, de când e tenismen profesionist

&bdquo;E o superstiție&rdquo; Novak Djokovic a dezvăluit lucrul pe care nu l-a făcut niciodată, de c&acirc;nd e tenismen profesionist Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, număr 5 ATP, la treizeci și opt de ani: tenismenul sârb are o explicație pentru longevitatea sa.

TAGS:
Novak DjokovicTenis ATPKobe Bryant
Din articol

La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic a reușit să câștige cel de-al 100-lea titlu al carierei, în circuitul de elită al tenisului masculin.

Novak Djokovic, 24 de titluri de mare șlem și un total de 100 de trofee cucerite în ATP

Campion pe zgura de la Geneva, „Nole” a câștigat un trofeu în 2025, la un an distanță de la cucerirea medaliei olimpice de aur, unica mare performanță care îi lipsea din palmares.

Jucătorul cu cele mai multe titluri de mare șlem din istoria tenisului masculin are și cele mai multe săptămâni petrecute ca număr unu mondial, două aspecte statistice care îl arată îndreptățit să se numească „cel mai bun tenismen din toate timpurile.”

Novak Djokovic

  • Djokovic
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Superstiția pe care Djokovic o întreține de douăzeci de ani

Dar Djokovic se arată mai preocupat de moduri în care poate învăța lucruri noi și își poate prelungi longevitatea în tenis decât de căi prin care să își crească reputația deja bine conturată în întreaga lume.

Dezvăluind aspectul care l-a ajutat să progreseze enorm în tenis, Novak Djokovic l-a numit pe Kobe Bryant și a punctat un sfat primit din partea fostului baschetbalist legendar.

„Nole” a precizat că l-a ascultat pe Kobe Bryant și a reușit să analizeze multe puncte pierdute pentru a putea învăța din ele. Dar același Djokovic a mărturisit că nu urmărește niciodată mingile de meci pierdute în fața oponenților.

„Am fost foarte meticulos în ce privește analizele meciurilor, chiar dacă nu îmi plăcea să urmăresc partidele pierdute. Kobe Bryant vorbea mult despre asta, iar când dialogam cu el, îi spuneam: 'Kobe, nu îmi place să privesc momentele în care joc slab sau pierd. Simt crampe în stomac și nu îmi place.'

Iar el mi-a spus: 'chiar dacă e vorba doar despre anumite părți ale meciurilor pe care le-ai pierdut, dar, cu siguranță, ai nevoie să le vezi și să treci prin momentele în care simți crampe, deoarece atunci vei învăța din acele greșeli și vei avea ocazia de a le îndrepta, în următoarele meciuri.'

Și urmăresc anumite segmente ale meciurilor pe care le pierd, anumite puncte, dar niciodată nu mă uit la ultimul punct. Nu vreau să văd punctul în care adversarul meu strânge pumnul, ridică brațele... nu știu dacă e o superstiție sau nu, dar e un sentiment pe care îl am,” a dezvăluit Novak Djokovic, în podcastul Jay Shetty.

Novak Djokovic a petrecut 428 de săptămâni în postura de lider ATP, adică peste opt ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ULTIMELE STIRI
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus &icirc;naintea derby-ului cu Dinamo
Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus înaintea derby-ului cu Dinamo
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: &rdquo;Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct&rdquo;
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct”
Marele semn de &icirc;ntrebare pentru El Clasico! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu starul Barcelonei
Marele semn de întrebare pentru El Clasico! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești &icirc;nainte de Dinamo - Rapid

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate



Recomandarile redactiei
Dialog incredibil &icirc;ntre agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: &rdquo;Să plece și să joace &icirc;n Rom&acirc;nia!&rdquo;
Dialog incredibil între agentul lui Lisav Eissat și un jurnalist israelian: ”Să plece și să joace în România!”
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Csikszereda - CFR Cluj, restanța din etapa 5, azi de la 20:30 | Echipele de start
Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus &icirc;naintea derby-ului cu Dinamo
Alexandru Pașcanu nu a trecut cu vederea criticile aduse Rapidului! Ce a spus înaintea derby-ului cu Dinamo
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: &rdquo;Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct&rdquo;
Mircea Lucescu a lăudat un tricolor, apoi l-a urecheat: ”Centrează groaznic. Am vorbit cu antrenorul să-l pună la punct”
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate
Alte subiecte de interes
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
El chiar e profet &icirc;n țara lui! Novak Djokovic, primire istorică &icirc;n inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Moment emoționant! Tricoul lui Pau Gasol, retras alături de cel al &bdquo;jumătății sale&rdquo; din teren, Kobe Bryant! Legenda decedată prevăzuse momentul &icirc;n 2018&nbsp;
Moment emoționant! Tricoul lui Pau Gasol, retras alături de cel al „jumătății sale” din teren, Kobe Bryant! Legenda decedată prevăzuse momentul în 2018 
Show total &icirc;n NBA All-Star Game! Team Giannis a &icirc;nvins Team LeBron cu 184-175
Show total în NBA All-Star Game! Team Giannis a învins Team LeBron cu 184-175
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!