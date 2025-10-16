Jucătorul cu cele mai multe titluri de mare șlem din istoria tenisului masculin are și cele mai multe săptămâni petrecute ca număr unu mondial, două aspecte statistice care îl arată îndreptățit să se numească „cel mai bun tenismen din toate timpurile.”

Campion pe zgura de la Geneva, „Nole” a câștigat un trofeu în 2025, la un an distanță de la cucerirea medaliei olimpice de aur, unica mare performanță care îi lipsea din palmares.

La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic a reușit să câștige cel de-al 100-lea titlu al carierei, în circuitul de elită al tenisului masculin.

Superstiția pe care Djokovic o întreține de douăzeci de ani

Dar Djokovic se arată mai preocupat de moduri în care poate învăța lucruri noi și își poate prelungi longevitatea în tenis decât de căi prin care să își crească reputația deja bine conturată în întreaga lume.

Dezvăluind aspectul care l-a ajutat să progreseze enorm în tenis, Novak Djokovic l-a numit pe Kobe Bryant și a punctat un sfat primit din partea fostului baschetbalist legendar.

„Nole” a precizat că l-a ascultat pe Kobe Bryant și a reușit să analizeze multe puncte pierdute pentru a putea învăța din ele. Dar același Djokovic a mărturisit că nu urmărește niciodată mingile de meci pierdute în fața oponenților.

„Am fost foarte meticulos în ce privește analizele meciurilor, chiar dacă nu îmi plăcea să urmăresc partidele pierdute. Kobe Bryant vorbea mult despre asta, iar când dialogam cu el, îi spuneam: 'Kobe, nu îmi place să privesc momentele în care joc slab sau pierd. Simt crampe în stomac și nu îmi place.'

Iar el mi-a spus: 'chiar dacă e vorba doar despre anumite părți ale meciurilor pe care le-ai pierdut, dar, cu siguranță, ai nevoie să le vezi și să treci prin momentele în care simți crampe, deoarece atunci vei învăța din acele greșeli și vei avea ocazia de a le îndrepta, în următoarele meciuri.'

Și urmăresc anumite segmente ale meciurilor pe care le pierd, anumite puncte, dar niciodată nu mă uit la ultimul punct. Nu vreau să văd punctul în care adversarul meu strânge pumnul, ridică brațele... nu știu dacă e o superstiție sau nu, dar e un sentiment pe care îl am,” a dezvăluit Novak Djokovic, în podcastul Jay Shetty.

Novak Djokovic a petrecut 428 de săptămâni în postura de lider ATP, adică peste opt ani.

