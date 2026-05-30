Germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial, ultimul jucător din top 5 rămas în turneu, a avansat, vineri, în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, învingându-l pe francezul Quentin Halys (locul 90) cu 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 în 3 h şi 7 min, scrie Agerpres.

Zverev, duel cu De Jong în optimile de la Roland Garros 2026

Tenismanul german, care vizează primul titlu de Grand Slam, îl va înfrunta în runda următoare pe olandezul Jesper De Jong (106 ATP), care l-a învins pe rusul Karen Hacianov în cinci seturi, 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2/7), 6-2.După eliminarea lui Halys, pe tabloul principal masculin mai rămâne un singur reprezentant al Franţei, Moise Kouame, în vârstă de 17 ani, care îl va înfrunta sâmbătă pe chilianul Alejandro Tabilo.

Într-o altă partidă de vineri, veteranul Novak Djokovic a fost eliminat în turul 3 de brazilianul Joao Fonseca (locul 28), în vârstă de 19 ani, la o zi după eliminarea liderului mondial, italianul Jannik Sinner.Jucătorul sârb în vârstă de 39 de ani, deţinătorul a 24 de titluri de Grand Slam, a condus cu două seturi la zero înainte de a ceda furiei numărului 30 mondial, considerat una dintre vedetele în ascensiune ale circuitului, cu 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, în 4 h şi 53 min.

Fonseca îl va întâlni în optimile de finală pe norvegianul Casper Ruud (16 ATP), care l-a învins pe americanul Tommy Paul (locul 21), cu4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/4), 7-5 în 4h 43 min.După retragerea dublului campion en-titre Carlos Alcaraz şi eliminarea lui Sinner, eliminarea fostului număr 1 mondial, clasat pe locul 4 în ierarhia mondială, este un alt şoc într-un turneu devenit imprevizibil sub efectul temperaturilor extrem de ridicate.Acest concurs de circumstanţe ar putea fi marea oportunitate a lui Alexander Zverev.

Rezultate consemnate vineri în turul 3 al probei masculine de simplu la Roland Garros

Jakub Mensik (Cehia/N.26) - Alex De Minaur (Australia/N.8) 0-6, 6-2, 6-2, 6-3

Andrei Rublev (Rusia/N.11) - Nuno Borges (Portugalia) 7-5, 7-6 (7/2), 7-6 (7/2)

Casper Ruud (Norvegia/N.15) - Tommy Paul (SUA/N.24) 4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/4), 7-5

Joao Fonseca (Brazilia/N.28) - Novak Djokovic (Serbia/N.3) 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5

Rafael Jodar (Spania/N.27) - Alex Michelsen (SUA) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 4-6, 6-3, 6-3

Pablo Carreno Busta (Spania) - Thiago Tirante (Argentina) 7-6 (7/0), 7-5, 3-6, 6-4

Jesper de Jong (Olanda) - Karen Hacianov (Rusia/N.13) 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2/7), 6-2.