Novak Djokovic, eliminat de la Roland Garros de un puști cu 20 de ani mai tânăr

Novak Djokovic, ajuns la 39 de ani și aflat pe locul 4 ATP, a fost eliminat surprinzător în turul 3 de la Roland Garros de brazilianul Joao Fonseca, una dintre marile revelații ale noului val din tenisul mondial.

Tenismenul de doar 19 ani, ocupant al locului 30 ATP, a revenit spectaculos după ce a fost condus cu 0-2 la seturi și s-a impus în cinci seturi, scor 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, la capătul unui meci-maraton disputat pe arena Philippe-Chatrier.

Primele două seturi au fost controlate ușor de Djokovic, care a profitat de emoțiile lui Fonseca.

Din setul al treilea totul s-a schimbat. Brazilianul a jucat mult mai agresiv, a atacat serviciul secund al sârbului și a întors meciul. A câștigat setul 3 cu 6-3, apoi setul 4 cu 7-5.

În setul decisiv, Fonseca a reușit break-ul decisiv la 5-5, a servit impecabil și a închis unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale turneului.

În optimile de finală, brazilianul îl va întâlni pe câștigătorul duelului dintre Casper Ruud și Tommy Paul.