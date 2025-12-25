Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar în 2025, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care a ajuns miliardar, după Ion Ţiriac.

Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât şi de afacerile din afara terenului. Federer are o participație minoritară în compania elveţiană de încălţăminte şi îmbrăcăminte „On”, care a câştigat o popularitate semnificativă la nivel mondial.

Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. El a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiţi sportivi din lume datorită contractelor de sponsorizare extrem de profitabile.

Fostul star al tenisului a semnat un contract de 10 ani, în valoare de 300 de milioane de dolari, cu Uniqlo, după ce s-a despărţit de Nike. De asemenea, este ambasador global pentru unele dintre cele mai importante mărci din lume, precum Rolex şi Moët & Chandon. Toate aceste contracte continuă să contribuie cu milioane la veniturile sale anuale.

Chiar dacă Federer are succes în afaceri în prezent, câştigurile sale din carieră au jucat, de asemenea, un rol esenţial în acumularea averii sale. De-a lungul carierei sale, el a adunat aproape 131 de milioane de dolari din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului. Doar Novak Djokovici, care conduce clasamentul cu 189 de milioane de dolari, şi Rafael Nadal, cu 135 de milioane de dolari, se află deasupra lui.

Cristiano Ronaldo, al treilea an consecutiv cel mai bine plătit sportiv din lume

Starul portughez Cristiano Ronaldo s-a aflat şi în 2025 pe primul loc în clasamentul Forbes al celor mai bine plătiţi sportivi din lume.

După transferul său la clubul saudit Al-Nassr, veniturile estimate ale lui Ronaldo se ridică la peste 275 de milioane de dolari.

Portughezul şi-a mărit veniturile cu 15 milioane de dolari prin contracte publicitare în afara terenului, precum şi prin contracte de sponsorizare lucrative, susţinute de numărul mare de urmăritori pe reţelele de socializare: 939 de milioane în total, conform datelor din luna mai.

Între timp, Stephen Curry, baschetbalistul echipei Golden State Warriors, care în martie a devenit primul jucător din NBA care a atins pragul de 4.000 de aruncări de trei puncte în carieră, a urcat pe locul al doilea în clasament, cu 156 de milioane de dolari.

Boxerul Tyson Fury a ocupă locul al treilea, cu 146 de milioane de dolari. În ciuda pierderii titlurilor mondiale la categoria grea în faţa lui Oleksandr Usyk în decembrie, veniturile lui Fury au crescut datorită parteneriatelor pentru promovarea turismului în Malta şi reality show-ului său de pe Netflix.

Nicio femeie în top 50

Era greu de imaginat că Coco Gauff îşi va depăşi succesele din 2023, un an în care a câştigat 6,7 milioane de dolari din premii şi aproximativ 15 milioane de dolari din contracte publicitare şi a obținut primul său titlu de Grand Slam într-o victorie emoţionantă împotriva Arynei Sabalenka la US Open. Totuşi, exact asta a făcut fenomenul tenisului american în vârstă de 21 de ani în 2024, depăşindu-şi precedentul record de premii în bani, cu 9,4 milioane de dolari, şi mărindu-şi veniturile în afara terenului la 25 de milioane de dolari, odată cu adăugarea brandurilor de produse pentru îngrijirea părului Carol's Daughter, Fanatics şi Naked Juice la grupul de sponsori care numără acum 11 parteneri.

Totalul estimat al lui Gauff, de 34,4 milioane de dolari, reprezintă una dintre cele mai bune performanţe financiare ale unei sportive feminine măsurate vreodată de Forbes, care urmăreşte veniturile sportivilor din 1990. (Doar Naomi Osaka şi Serena Williams au înregistrat totaluri mai mari într-un an calendaristic, atingând 57,3 milioane de dolari şi, respectiv, 45,9 milioane de dolari în 2021.)

Cu toate acestea, Gauff nu se află printre cei mai bine plătiţi 50 de sportivi din lume. De fapt, nici măcar nu se apropie, totalul ei pentru 2024 ar fi cu 19,2 milioane de dolari sub pragul de includere în clasament (care urmăreşte câştigurile între 1 mai 2024 şi 1 mai 2025). Şi este din ce în ce mai greu să te califici pentru lista celor mai bine plătiţi.

Pragul pentru topul 50 din 2025 a fost de 53,6 milioane de dolari, o creştere de 19% faţă de cele 45,2 milioane de dolari necesare pentru a intra în clasament anul trecut şi mai mult decât dublul celor 24 de milioane de dolari de acum zece ani.

Pentru al doilea an consecutiv, nicio femeie nu s-a aflat printre cei mai bine plătiţi 50 de sportivi din lume.

Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume

Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în 2025 în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025.

Rivalul său de mulţi ani, Lionel Messi, ocupă locul al doilea cu 130 de milioane de dolari, atacantul de 38 de ani al echipei Inter Miami câştigând cea mai mare parte a veniturilor din contracte în afara terenului. Portofoliul de sponsorizări al lui Messi include Adidas, Lay's şi Mastercard, iar anul trecut el a lansat şi o băutură pentru sportivi.

Atacantul francez Karim Benzema completează lista celor care câştigă peste 100 de milioane de dolari, ocupând locul al treilea cu 104 milioane de dolari, beneficiind de transferul său la echipa saudită Al-Ittihad.

Kylian Mbappe (95 de milioane de dolari) de la Real Madrid şi Erling Haaland (80 de milioane de dolari) de la Manchester City completează topul primilor cinci jucători.

Dar ascensiunea fulminantă a tânărului Yamal ameninţă să zguduie ordinea stabilită în fotbal.

Sezonul 2024-25 a reprezentat o ascensiune pentru spaniol, care a marcat 18 goluri şi a înregistrat 25 de pase decisive în toate competiţiile pentru Barcelona, după ce a ajutat Spania să câştige Campionatul European.

Forbes notează că Yamal şi-a consolidat portofoliul de sponsori prin adăugarea Beats by Dre la Adidas, Konami şi Powerade, ajungând la venituri de 43 de milioane de dolari.

Fotbaliștii cel mai bine plătiți în 2025:

1) Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 milioane de dolari

2) Lionel Messi (Inter Miami): 130 milioane de dolari

3) Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 milioane de dolari

4) Kylian Mbappe (Real Madrid): 95 milioane de dolari

5) Erling Haaland (Manchester City): 80 milioane de dolari

6) Vinicius Jr (Real Madrid): 60 de milioane de dolari

7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 de milioane de dolari

8) Sadio Mane (Al-Nassr): 54 de milioane de dolari

9) Jude Bellingham (Real Madrid): 44 de milioane de dolari

10) Lamine Yamal (Barcelona): 43 de milioane de dolari

