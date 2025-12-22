Pe fondul despărțirii dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero, Jannik Sinner poate visa cu ochii deschiși la al treilea trofeu consecutiv în competiția majoră de la Melbourne.

Jannik Sinner, primul tenismen din istorie care câștigă două ediții consecutive ale Turneului Campionilor fără să piardă vreun set

Campion al Openului Australian în 2024 și în 2025, tenismenul italian pornește favorit, prin prisma faptului că Alcaraz nu a reușit niciodată să treacă de sferturile de finală ale întrecerii din Australia, dar și având în vedere victoria în două seturi semnată împotriva spaniolului, în finala Turneului Campionilor.

Sinner a câștigat, consecutiv, ediții ale Turneului Campionilor în care nu a cedat nici măcar un set, o performanță istorică în circuitul ATP.