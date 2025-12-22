GALERIE FOTO Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut decât Roger Federer și Novak Djokovic

Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut decât Roger Federer și Novak Djokovic Tenis
Marcu Czentye
Jannik Sinner, „letal” pe hard: performanțe comparabile cu cele atinse de Roger Federer și Novak Djokovic.

Jannik Sinner Roger Federer Novak Djokovic Tenis ATP
Pe fondul despărțirii dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero, Jannik Sinner poate visa cu ochii deschiși la al treilea trofeu consecutiv în competiția majoră de la Melbourne.

Jannik Sinner, primul tenismen din istorie care câștigă două ediții consecutive ale Turneului Campionilor fără să piardă vreun set

Campion al Openului Australian în 2024 și în 2025, tenismenul italian pornește favorit, prin prisma faptului că Alcaraz nu a reușit niciodată să treacă de sferturile de finală ale întrecerii din Australia, dar și având în vedere victoria în două seturi semnată împotriva spaniolului, în finala Turneului Campionilor.

Sinner a câștigat, consecutiv, ediții ale Turneului Campionilor în care nu a cedat nici măcar un set, o performanță istorică în circuitul ATP.

Supremația elevului australianului Darren Cahill, în meciurile jucate pe hard, se apropie de nivelul atins numai de Roger Federer și Novak Djokovic, în istoria tenisului.

Sinner pe hard, împotriva jucătorilor din top 10 ATP: doar Federer a fost mai bun

În 2025, în partidele derulate pe hard, Sinner a avut un palmares care a numărat 14 victorii și 2 înfrângeri, împotriva adversarilor din top 10 ATP.

Procentajul de 87,5% al succeselor conturate în meciurile mari îl pune pe Sinner în vârful unui clasament istoric.

În 2004, Roger Federer a reușit un șir de 14 victorii în care nu a fost învins, în meciurile pe hard jucate împotriva jucătorilor din top 10 ATP. În 2006, Federer a avut 14 meciuri câștigate din 15 jucate pe hard în fața rivalilor din top 10 mondial, notează Tennis World USA.

În 2013, Novak Djokovic a avut același palmares pe care l-a avut Sinner în acest an, semnând 21 de victorii în 24 de dueluri pe hard în fața jucătorilor clasați pe primele zece locuri.

Jannik Sinner, patru titluri de mare șlem din șase finale jucate

În 2025, italianul Sinner a ieșit campion în Openul Australiei și în turneul de la Wimbledon.

Carlos Alcaraz este tenismenul care i-a administrat lui Sinner primele eșecuri, în finale de turneu major, la Roland Garros și US Open 2025.

