Roger Federer (44 de ani) a explicat cât de mult vrea să se implice în viitorul fiului său în sport.

Roger Federer a redevenit implicat în „Sportul Alb,” dar într-o manieră neașteptată.

La cincisprezece ani și jumătate, Leo Federer a devenit din ce în ce mai interesat în a practica tenisul.

Roger Federer: „Mă vad ca un manager al lui Leo.”

În postura favorabilă de a-l avea ca tată pe Roger Federer, Leo se bucură de ajutorul oferit de câștigătorul a douăzeci de titluri de mare șlem, însă „Fedex” nu concepe, contrar așteptărilor, să devină antrenorul fiului său.

În schimb, Roger Federer duce la bun sfârșit misiunea de a-l ajuta pe Leo Federer să vadă tenisul ca pe o joacă, organizându-i un program de antrenament, găsindu-i parteneri de sparring, dar și antrenori de calitate care îl pot îndruma.

„Nu îmi antrenez eu fiul. Dacă are nevoie de mine, sunt acolo. Îmi place să îl ajut, și pe el, și pe alți copii, dar altcineva ar trebui să se ocupe de antrenamente. Eu mă văd mai degrabă ca un fel de manager general pentru Leo.

Nu l-am împins mult timp, dar de aproximativ un an am observat că vrea să joace mai mult. Încerc să facilitez asta. La această vârstă, are nevoie de mult antrenament și de meciuri. Mă asigur că Leo are antrenori buni și parteneri de antrenament.

Leo Federer a început să participe la turnee de juniori

Organizarea tuturor acestor lucruri presupune multă muncă. Nu poți doar să-l trimiți undeva și să vezi ce se întâmplă. Cred că Leo se descurcă foarte bine. Participă și la câteva turnee acum. Pentru mine, este încântător să îl susțin.

Sunt mai puțin îngrijorat de rezultate, pentru că este mai important el să se distreze și să progreseze”, a spus Roger Federer, potrivit Tennis World USA.

Roger Federer s-a retras din tenis în toamna anului 2022, când a jucat, alături de Rafael Nadal, un meci de dublu în cadrul Cupei Laver.

La 41 de ani, Federer a reușit să se califice până în optimile turneului de la Wimbledon.

