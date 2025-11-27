GALERIE FOTO Sinner și Alcaraz, comparați cu Federer, Nadal și Djokovic: declarația făcută de un fost număr 3 ATP

Sinner și Alcaraz, comparați cu Federer, Nadal și Djokovic: declarația făcută de un fost număr 3 ATP Tenis
Marcu Czentye
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, lăudați printr-o comparație lansată de un fost rival și coechipier al lui Rafael Nadal.

Fost finalist al turneului de la Roland Garros, David Ferrer (43 de ani) este, în prezent, căpitanul nejucător al echipei naționale de tenis masculin a Spaniei.

După finala Cupei Davis 2025, disputată între două echipe ale Italiei și Spaniei din care au lipsit Jannik Sinner, respectiv Carlos Alcaraz, David Ferrer a făcut o declarație care îi onorează pe cei doi tenismeni importanți ai circuitului ATP, în ultimele două sezoane.

Ferrer crede că Sinner și Alcaraz vor imita ce au făcut Federer, Nadal și Djokovic

„Este important să ai doi jucători speciali precum Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Când spun speciali, mă refer că vor marca o eră în istoria sportului nostru, la fel cum au făcut-o Nadal, Federer și Djokovic.

Am fi avut noroc să-l avem pe Carlos, dar, într-adevăr, a suferit acea accidentare. Asta e tot. Nu ne-a lipsit nimic. Din punctul meu de vedere, am realizat ceva cu adevărat măreț: ne-am depășit pe noi înșine și i-am făcut să creadă în ei înșiși.

Asta este ceea ce voi păstra din această experiență. M-am bucurat cu adevărat. Am fost căpitan timp de doi ani, iar anul acesta mi-au dat acel val de adrenalină. Acum este momentul să ne odihnim”, a spus David Ferrer, potrivit Tennis World USA, după înfrângerea suferită în finala Cupei Davis.

David Ferrer a cucerit primul titlu ATP la București

Douăzeci și șapte de titluri a cucerit David Ferrer în circuitul ATP, dintre care cel mai recent, pe zgura de la Bastad, în 2017.

Primul titlu pentru Ferrer, în circuitul de elită al tenisului masculin, a venit chiar la București, în 2002, pe când cel mai important - de calibru ATP Masters 1000 - a fost adjudecat la Paris-Bercy, în 2012.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
