Rezultatele de la Rogers Cup zguduie clasamentul WTA! Cum poate arata ierarhia mondiala de luni. CLASAMENT WTA LIVE

Clasamentul WTA va fi altul incepand de luni.

In urma rezultatelor inregistrate la Rogers Cup, TOP 10 WTA va suferi cateva modificari, incepand de la schimbarea liderului.

Ashleigh Barty a coborat de pe primul loc, fiind inlocuita de Naomi Osaka. Australianca victorioasa la Roland Garros mai poate cobori inca o pozitie, pana pe 3. Karolina Pliskova o poate depasi chiar dupa meciul din sferturi de la Toronto, in cazul in care obtine calificare in semifinale. In sfeturi, Pliskova se va duela cu Bianca Andreescu.

Simona Halep e sigura ca va ramane pe locul 4, indiferent de rezultatul pe care-l va obtine. Maximul de puncte pe care-l poate obtine romanca este de 5933 puncte.

Serena Williams este si ea in urcare, pana acum a reusit sa urce doua pozitii, pana pe locul 8.

Top 10 in ierarhia LIVE a WTA

1. Naomi Osaka 6.417p (+1)

2. Ashleigh Barty 6.256p (-1)

3. Karolina Pliskova 6.185p

4. Simona Halep 5.223p

5. Kiki Bertens 5.120p

6. Petra Kvitova 4.780p

7. Elina Svitolina 4.577p

8. Serena Williams 3.600p (+2)

9. Aryna Sabalenka 3.565p

10. Sloane Stepens 3.189p (-2)