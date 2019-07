Simona Halep s-a inscris la cel mai nou turneu din WTA: lista celor 7 turnee la care mai participa in 2019! 

Simona Halep s-a inscris la cel mai nou turneu din circuitul WTA, la Zhengzhou.

Cu Turneul Campioanelor organizat la Shenzen anul acesta, jucatoarele de top isi cauta turnee in apropiere inainte de ultimul turneu important al anului. Simona Halep a anuntat ieri ca va participa din nou la Wuhan, iar azi a anuntat ca s-a inscris si la turneul de la Zhengzhou, nou in circuitul WTA. Turneul de la Zhengzhou e dotat cu premii in valoare de 1 milion de dolari si este incadrat in categoria Premier.

Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Elina Svitolina sau Aryna Sabalenka sunt alte jucatoare de top care s-au inscris la noul turneu WTA.



Program Simona Halep 2019



5-11 august: Rogers Cup;

12-18 august: Cicinnati;

26 august - 8 septembrie: US Open;

9-15 septembrie: Zhengzhou Open;

22-28 septembrie: Wuhan;

30 septembrie - 6 octombrie: China Open;

27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.