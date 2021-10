Regretul Simonei Halep, la final de an: „E păcat că sezonul se termină tocmai acum.” Ce trofeu major va vâna în 2022 

Afară de setul 2 al meciului din optimi, cu Varvara Gracheva, pe care l-a jucat cu dureri în zona lombară, Simona Halep nu a avut niciun fel de emoție în drumul său către finala competiției WTA 250 Transylvania Open, desfășurată în Arena BT din Cluj-Napoca.

Simona Halep a cedat doar trei game-uri în sferturi și semifinale și simte că iminența finalului de sezon are o sincronizare nefericită, în contextul în care abia în această parte finală de stagiune a reușit să acumuleze încrederea necesară pentru a obține rezultate notabile în circuitul WTA.

Accidentată pentru mai bine de 4 luni în acest an, Simona Halep a fost sinceră, după încheierea partidei din semifinale, în care a dispus de Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), scor 6-0, 6-1.

„E păcat că sezonul se termină, dar voi folosi încrederea pe care am acumulat-o în această săptămână. Îmi voi începe pregătirea din extra-sezon, încercând să progresez. Vreau să fiu sănătoasă în ianuarie, aptă de joc,” a precizat Simona Halep, lăsând de înțeles că Australian Open 2022 este unul dintre obiectivele majore pentru sezonul următor.

„Mi-am dorit mult să joc finala aici. E un turneu de casă și, de fiecare dată când vin la Cluj, mă simt minunat. Sunt foarte fericită, motivată și abia aștept să joc finala!” a adăugat Simona Halep în conferința de presă organizată după meciul cu Marta Kostyuk.

Transylvania Open nu va fi însă ultimul turneu WTA pe care Simona Halep îl va juca în acest an. Imediat după Cluj, numărul 18 WTA se va deplasa în Austria, unde va lua parte la întrecerea WTA 250 care se va derula în Linz în săptămâna 6-12 noiembrie.

Simona Halep:

"It's a bit of a shame that the season is ending, but I will use the confidence I got this week. I will go into offseason willing to get better. I want to be healthy in January, ready to play".#TO2021 pic.twitter.com/xcfxYqupBZ