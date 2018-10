Regina si familia regala! Simona Halep, alaturi de principele Nicolae si sotia lui

Simona Halep a confirmat prezenta la Turneul Campioanelor, competitie care se desfasoara in perioada 21-28 octombrie.

Simona Halep, aflata in recuperare dupa ce a aflat ca are hernie de disc, le-a urat “Casa de piatra” principelui Nicolae si Alinei-Maria Binder cu ocazia implinirii a unui an de la casatoria civila.

La petrecerea de dupa cununia religioasa de la Biserica Sfantul Ilie, printre invitati, din lumea tenisului s-a aflat si Alexandra Dulgheru, care s-a simtit foarte bine la nunta nepotului regelui Mihai, principelui Nicolae cu partenera sa de viata, Alina Binder.

"A fost o nunta fantastica si le urez sincer o viata lunga si fericita impreuna", a scris Alexandra pe Facebook. Dulgheru a mers singura la nunta regala. In 2016 spunea ca "tenisul este moartea pasiunii" in privinta relatiilor.

