ULTIMA ORA | Becali a dat telefon la echipa: "Hai, toata lumea la referendum". Jucatorii FCSB-ului, incolonati pentru vot

Gigi Becali si-a trimis fotbalistii sa voteze pentru referendumul care se desfasoara in acest weekend in Romania.

merg la vot la ora 18

Urnele de vot ale referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie s-au deschis in aceasta dimineata. Votul se va incheia maine seara, la ora 21:00, cand FCSB are programat un meci impotriva Concordiei Chiajna. Pana atunci, toti jucatorii formatiei lui Nicolae Dica vor vota. Cel putin asta vrea Becali, care a dat ordin la echipa!

Finantatorul FCSB le-a dat ordin jucatorilor sa mearga la referendumul pentru redefinirea familiei, iar lotul formatiei va vota in aceasta seara, in jurul orei 18:00, la o scoala din cartierul Aparatorii Patriei.

"Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", este intrebarea pusa pe buletinul de vot.

Pentru ca referendumul sa fie declarat valid, este nevoie ca cel putin 30% din populatie sa participe.